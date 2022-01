Barù Gaetani/ L’amicizia con Davide e il suo tavolo zen: “qui non si parla!”

Barù Gaetani ed il suo spiazzante spirito critico

Nella diretta del Grande Fratello Vip del passato lunedì 3 gennaio 2022, Alfonso Signorini ha comunicato a Barù Gaetani di essere stato salvato dal televoto. In puntata non ha avuto modo di mettersi in mostra ma le opinionista Adriana Volpe e Laura Freddi hanno comunque deciso di comune accordo di dargli l’immunità così che possa “svegliarsi” ed esibire il suo carattere deciso e critico. Barù è da poco entrato nella Casa del GF Vip e già ha mostrato di che pasta è fatto. Presi dalla curiosità alcuni Vip gli hanno rivolto delle domande per conoscerlo meglio e si è appreso che ha la fobia per gli ombrelloni e gli aquiloni; il suo numero preferito è l’8 ma non c’è un motivo specifico che lo lega a questa cifra; non mangerebbe mai i peperoni. Le sue uscite schiette e cristalline stanno facendo parlare di sé.

Barù "Nathaly Caldonazzo nasconda pizza nel cassetto dell'intimo"/ "Folle cosa, ma.."

Valeria Marini ha cercato di carpire quali fossero i progetti futuri dell’appassionato di food e wine dopo l’esperienza del GF Vip, ma evidentemente la showgirl non è nelle grazie del Gaetani che l’ha messa a zittire con una risposta un po’ pungente: “Ma cos’è? Miss Italia? Non siamo a Miss Italia, vuoi la pace nel mondo?”, ha replicato divertito. In questo momento Barù è un po’ contrariato nei riguardi dell’ex del Bagaglino, difatti fino a pochi giorni fa i due gieffini condividevano lo stesso letto, mentre ora l’esperto di vini è costretto a dormire sul divano del salotto con le luci sempre accese perché russa. Valeria pur di liberarsi del “molestatore” lo ha preso ripetutamente a calci fino a cacciarlo fuori dal letto.

Barù Gaetani/ Salvo al televoto ma a rischio squalifica? Gli autori lo rimproverano!

Barù Gaetani: c’è chi lo apprezza e chi no

Il fatto che Barù si sia spostato sul divano a dormire ha incuriosito molti Vip, non tanto per aver cambiato stanza ma perché qualcuno ha notato che l’enologo dorme con gli occhi semi-aperti. Alcuni Vipponi si sono preoccupati della situazione pensando che stesse male, altri si sono limitati a fare battute canzonatorie che hanno letteralmente fatto infuriare i follower. Barù è stato capace di alzare un polverone, quando Sophie Codegoni ha riferito che la sera di Capodanno avrebbe fumato una canna. Quello che non è sfuggito al pubblico è stata la reazione degli autori che hanno preferito censurare l’argomento. Non solo, ma il concorrente qualche giorno fa ha confessato che il GF starebbe facendo pressione per spingerlo a creare una liaison nel loft di Cinecittà, ma a quanto pare lui non avrebbe alcun interesse, oltretutto si è lamentato di essere stato richiamato per il suo linguaggio poco consono alla trasmissione.

Lulù Selassié sotto accusa/ I concorrenti contro la sua relazione con Manuel Bortuzzo

A chi Barù non piace è Manuel Bortuzzo. In genere l’ex nuotatore va d’accordo con tutti ed è sempre disposto ad accogliere benevolmente i nuovi arrivati, ma con il nipote di Costantino Della Gherardesca è difficile, non c’è niente che gli vada bene, al contrario del pubblico che si è subito affezionato a lui per la sua verve e il suo sarcasmo pungente. Anche Soleil sembra apprezzare la sua presenza. Chi invece dimostra di avere empatia con l’enologo è Jessica, tra i due c’è scappato anche un caloroso abbraccio. Nella prossima puntata Barù potrebbe avere un confronto con Manuel che dovrà mettere in chiaro la sua posizione nei confronti del food influencer, se ci sarà dovremmo aspettarci un testa a testa al vetriolo, visto che il Gaetani non si farà intimidire dalla disabilità del Bortuzzo. É un personaggio che dentro la Casa mancava da tempo, là dove tutti fingono di essere buonismi, lui è capace di rompere gli schemi disinteressandosi di apparire antipatico.

Il legame tra Davide Silvestri e Barù

Chi invece ha legato particolarmente con Barù è stato l’attore Davide Silvestri, con il quale l’enologo ed appassionato di cucina si è cimentato nella preparazione dei croissant per tutti gli inquilini dimostrando grandi abilità culinarie. I due Vipponi, oltre ad aver condiviso un momento ai fornelli, hanno realizzato un vero e proprio “tavolo zen” che nelle passate ore ha accolto Miriana Trevisan, sempre più infastidita dai discorsi di alcune sue inquiline: “Non ce la faccio a sentir parlare male di continuo, vengo a mangiare qua!”.

Barù e Davide si sono così interessati al punto di vista della showgirl domandandole con chi ce l’avesse: “Sempre le solite”, ha replicato la Vippona. “Mangia qua, non ti preoccupare… stai tranquilla… non dire niente, non ci parlare!”, ha cercato di rasserenarla Gaetani. “Questo è un tavolo dove non si parla, silenzio… è zen!”, ha commentato Barù che qualche istante dopo si è alterato dopo aver sentito ancora Miriana rimproverare a Manila quanto accaduto all’altro tavolo: “Qui non vogliamo caz*i, sennò vado in piscina, quindi non interagire!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA