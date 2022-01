Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ “Mi guarda con occhi diversi…”

Valeria Marini è convinta che Barù provi qualcosa per lei. Parlando con Miriana Trevisan e Carmen Russo, la bionda showgirl ha confidato che Barù la guarderebbe con occhi diversi. Miriana, incuriosita le chiede: “Ma ti guarda il culo? Che ti guarda?”. Valeria Marini le spiega: “Ho notato che mi guarda diversamente dal confessionale”. Valeria ha poi aggiunto che prima Barù la trattava davvero male e che ora però ha visto cambiare il suo comportamento: “Quando gli ho detto del pranzo, mi ha detto basta ma io gli ho detto che non si doveva permettere. E’ un tipo particolare”. Miriana Trevisan sembra spiazzata ma Valeria rimarca la sua posizione: “Anche adesso che è passato mi ha guardata”.

Sui social, però, in molti scherzano sulla reazione di Valeria Marini. Un utente ha fatto notare: “A Baru’ non piace nessuna, ma gli autori gli hanno detto di creare dinamiche con una donna, l’ha detto lui”. Stando infatti a quello che lui aveva raccontato a Katia, Barù sarebbe stato spinto dagli autori del Grande Fratello Vip ad avvicinarsi a qualche donna per flirtare: “Che noia, questi Grandi Fratelli mi spingono. Vogliono che t… ma perché?”. La sensazione era che gli autori del rality puntassero a farlo “accoppiare” con qualche inquilina. Alcuni sui social hanno addirittura insinuato che Barù sia interessato invece a Jessica Selassiè: “Ma dai Valeria hai il doppio della sua età che vai cercando!!! Baru’ Gaetani e un giocarellone secondo me gli piace Jessica”, ha scritto un utente.

Valeria Marini presa di mira da Elenoire Ferruzzi

Valeria Marini cerca di salvare Katia Ricciarelli. La cantante lirica non vuole andare in nomination e ha chiesto aiuto a Valeria che ha studiato un piano assieme a Manila Nazzaro e Carmen Russo per renderla immune. Katia aveva espresso infatti la sua preoccupazione: “Io lunedì spero di essere un’altra volta immune, spero che vada via Nathaly, non voglio essere cattiva ma è un’energia negativa”. Valeria Marini però l’ha rassicurata: “Certo che sarai immune, se non ti fa la casa ti fanno loro”, ha detto riferendosi alle opinioniste presenti in studio. Valeria Marini ha poi parlato del suo piano: “La votiamo tutti noi, compresi Barù e Davide Silvestri, come preferita della casa e la rendiamo immune. Lo dobbiamo dire anche a Kabir Bedi, così lei è immune altrimenti va in nomination”. Come ben sappiamo, Katia Ricciarelli non ha avuto provvedimenti.

Intanto, Valeria Marini è stata presa di mira Elenoire Ferruzzi. Nel parlare del transessuale Elenoire Ferruzzi, la Marini ha fatto riferimento utilizzando un aggettivo sbagliato, ovvero chiamando la donna “travestito“. Immediata la sua reazione: “Un fatto increscioso è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono[…] Io sono transessuale, non ‘un travestito con le unghie molto lunghe’ come ha detto lei. Non penso sia stata in malafede, ma voglio le scuse”, ha proseguito. Valeria le chiederà scusa?



