Barù dimentica Jessica Selassié? A cena con una donna/ Ma Stories insieme spariscono…

Barù ha già dimenticato Jessica Selassié dopo la fine del Grande Fratello Vip infrangendo per sempre il cuore dei Jerù? E’ quanto trapelerebbe dalle ultime Instagram Stories postate a poi prontamente cancellate, dall’ex Vippone. Secondo quanto riferito dal portale IlVicolodelleNews, ieri sera sarebbe trapelata una novità sul conto dell’ex gieffino e nipote di Costantino della Gherardesca. Alcuni fan sempre molto attenti ai movimenti social del loro beniamino e non solo avrebbero scoperto che l’uomo avrebbe trascorso la serata con una bella ragazza misteriosa nella sua amata Toscana.

Una cena in dolce compagnia, dunque, anche se potrebbe trattarsi semplicemente di una cara amica con la quale il simpatico Barù avrà deciso di trascorrere la serata. A postare delle Instagram Stories ‘sospette’ sarebbe stata proprio la ragazza in questione. In una in particolare veniva ritratto chiaramente il nobile ma sarebbe poi stata prontamente rimossa. Ne sarebbe rimasta invece un’altra online dalla quale si intravedono le mani dell’ex Vippone.

Una doccia fredda per i fan della non-coppia formata da Barù e Jessica Selassié i quali saranno rimasti delusi nel notare che il nipote di Costantino non sia ancora andato a cena con la principessa etiope e vincitrice del GF Vip, preferendo a lei un’altra compagnia femminile. Solo sabato pomeriggio la maggiore delle sorelle Selassié aveva realizzato una diretta Instagram (la prima in solitaria) durante la quale aveva fatto irruzione lo stesso Barù facendo sognare i loro fan.

L’uomo l’aveva provocata con una domanda surreale – chiedendole se le piacesse la pasta con la cipolla – alla quale la ragazza aveva replicato con ironia. I fan avevano esultato di fronte alla presenza dell’uomo intravedendo in questo un suo interesse nei confronti di Jessica, rivolgendo a quest’ultima numerose domande proprio sul conto del suo ex compagno di avventura nella spiatissima Casa. Ma adesso la cena in dolce compagnia con un’altra donna potrebbe rompere le loro speranze.

