Jessica Sélassié su Barù “Mi deve una cena” / “Ma non sarò una da una sera e via”

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié si racconta dopo la Casa

E’ la vincitrice del Grande fratello vip 6, con un record raggiunto nella storia dello spin-off del Grande fratello dedicato alle celebrità, e ora Jessica Sélassié torna a raccontarsi tra le pagine di Chi magazine, dove rilascia un’intervista esclusiva e intima post-reality show. Per l’occasione a mezzo stampa e in risposta alle curiosità generali sul suo conto, la princess etiope non si risparmia -tra le altre cose- sul rapporto stretto con Barù Gaetani, del quale lei si è dichiarata invaghita, nel corso del suo soggiorno nella Casa.

Sul conto dello chef, in particolare, l’intervistata spiega che lui le deve la promessa di un invito a cena, quantomeno in amicizia, dopo i vari tira e molla vissuti con il nobile vip al Gf vip 6: “Almeno una cena in amicizia, suvvia. La speranza è l’ultima a morire”. Che Barù Gaetani possa quindi, esaudire il desiderio maturato dalla vincitrice assoluta del gioco condotto da Alfonso Signorini?

Insomma, la princess non molla l’osso, come si suol dire, e non spegne la speranza che con Barù possa scoccare la scintilla dell’amore, nonostante lo chef in un’intervista post-reality concessa a Verissimo abbia chiarito di nutrire un sentimento di amicizia e non di più, verso Jessica. Nella sua vita -così come racconta- lei ha vissuto 3 amori, che non si sono fatti vivi dopo la sua vittoria conseguita al Grande fratello vip 6.

In prospettiva di un possibile incontro con Barù Gaetani, intanto, rende noto di non essere la classica ragazza di un’avventura da una sera e via: “Per me il sesso è importante ma l’uomo deve conquistarmi di testa in primis”. E rimarca sul legame stretto con Barù Gaetani nella Casa, dicendosi in un certo senso legata allo chef: “Lui è schivo, non rivela mai niente, figuriamoci davanti alle telecamere. Ci tiene al suo privato. Tante volte me lo diceva nella Casa e quindi ci sta che al momento siamo lontani. Anche io spesso gli dicevo ‘Sì alla fine siamo solo amici'”. E ancora: “Che poi non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. E non si parlano e si prendono di testa come è successo a noi”. Che Jessica Sélassié sia quindi innamorata di Barù Gaetani? Lei assicura: ” Ok. E’ una bella cotta sicuramente, forse sono più presa di quanto lo sia lui”. Tuttavia, si dichiara certa che da parte di Barù si celi un sentimento importante verso di lei, che lui vorrebbe mantenere top-secret.

Sarà vero?











