Barù e Bortuzzo hanno illuso le Princess Selassié?/ La verità di Alessandro Basciano

Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano si racconta in un’intervista post-reality

Ha appassionato i telespettatori con la lovestory avviata tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6 e con Sophie Codegoni e -tra una domanda e l’altra ricevuta nell’intervista concessa a Chi magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini- Alessandro Basciano ha rilasciato diverse dichiarazioni non solo sul suo privato, non risparmiandosi, quindi, sugli ex coinquilini Manuel Bortuzzo, Barù Gaetani, Lulù e Jessica Selassié. Incalzato sulla lovestory che lo tiene vincolato all’ex tronista di Uomini e donne, Alessandro Basciano non ha nascosto nell’intervento di coppia con l’amata Sophie a mezzo stampa che i due sognano di diventare genitori di una bambina. I vipponi sarebbero in procinto di consolidare la loro relazione in una convivenza. Questo, anche se di comune accordo non hanno ancora deciso quale città scegliere per la residenza ufficiale, tra Milano e Roma. I due piccioncini vip fanno chiaramente sul serio, diversamente invece è andata per le coppie scoppiate ed ex Grande fratello vip 6, che in origine erano formate da Barù Gaetani e Jessica Selassié e Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Alessandro Basciano replica ai gossip su Manuel Bortuzzo, Barù Gaetani e le sorelle Selassié

Anche se per i primi due certamente non si può parlare di un amore naufragato, dal momento che i diretti interessati hanno avviato una frequentazione intima nella Casa dei vip, senza mai però ufficializzare una lovestory, per i rispettivi fandom dei vip non si è mai spenta del tutto la fiamma della speranza in una loro possibile unione da coppia fissa. Tuttavia, Jessica Selassié ha in questi giorni reso noto via social di aver rinunciato in definitiva a Barù Gaetani, dal momento che ha appreso che lui abbia trovato l’amore fuori dal reality di Alfonso Signorini. Che Barù abbia disatteso le aspettative di Jessica, come sostiene ora l’accusa web degli ormai ex fan dei Jerù? A rispondere è Alessandro Basciano, a Chi: “Barù non ha mai illuso Jessica. Quindi discorso chiuso”.

E neanche sul conto della lovestory di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, naufragata per divergenze di vedute inconciliabili tra i due ex Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano lesina dichiarazioni: “Manuel e Lulù, che dire? Non avranno trovato il loro equilibrio. Non si è capito bene perché si siano lasciati. Spiace. Ma era evidente che fossero due persone totalmente diverse”.

