Barù e Jessica di nuovo intimi dopo il Gfvip? / Clarissa riaccende la speranza…

Grande fratello vip 6, cosa ne è stato del rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Sélassié : parla Clarissa Sélassié

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro frequentazione intima avviata tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6 e a distanza di giorni dalla finale del reality -che ha decretato la vittoria di lei- Jessica Sélassié e Barù Gaetani tornano al centro del gossip, riaccendendo le speranze dei fan in una loro unione. Il motivo? Si susseguono voci incessanti in rete che vedrebbero i due ai ferri corti, con Barù che avrebbe persino rifiutato un invito ad un appuntamento post-reality di Jessica. Cosa, quest’ultima, che lei smentisce in un intervento a Casa Chi, chiarendo di non aver invitato lo chef a uscire e soprattutto che tra loro proseguono i contatti, senza però scendere nei dettagli. E in queste ore una diretta social condivisa su Instagram dalla sorella di Jessica ed ex Grande fratello vip 6, Clarissa Sélassié, manda non a caso il web in visibilio, in quanto lascerebbe intendere che i “Jerù” (così come appellano Jessica Sélassié e Barù Gaetani, i loro fan) possano essere tornati a frequentarsi, ma in privato e lontani dal gossip.

Adriana Volpe fa pagelle sul Gfvip/ "Jessica regina, Barù rimandato, e..."

“Non l’ho proprio visto di persona – fa sapere Clarissa, in risposta alle nuove domande ricevute dai fan su Instagram, sul conto di Barù Gaetani-. Ci siamo incrociati a Verissimo, anzi no non era Verissimo. Era in studio al GF Vip, la sera della finale. L’ho visto là. Anzi ci hanno fatto sedere anche vicini e abbiamo scambiato delle parole e poi l’ho salutato perché poi ha vinto mia sorella. E da lì non l’ho più visto e sentito. Io, Clarissa. Apro e chiudo la parentesi”. E nell’intervento, l’etiope tiene a sottolineare che lei -“Clarissa”- non ha più visto né sentito Barù a partire dalla diretta finale del Grande fratello vip 6, tenutasi il 14 marzo 2022 su Canale 5.

Jessica Selassiè “Barù ha rifiutato il mio invito? Fake”/ “Io e lui ci vogliamo bene”

Jessica Sélassié torna a frequentare Barù Gaetani dopo il Grande fratello vip 6? Si riaccende la speranza

Le ultime dichiarazioni social di Clarissa Sélassié fanno ben sperare i fan di Jessica e Barù rispetto ad un possibile prosieguo della frequentazione avviatasi al Gf vip 6, di quest’ultimi. Sono in tanti, tra i fedeli supporters dei Jerù, ad auspicarsi che Jessica possa rivelarsi la fiamma dello chef dalle origini nobili, in virtù del fatto che la princess etiope non ha ad oggi mai fatto mistero di subire il fascino di Barù. Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà il destino ai “Jerù”.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè allarma "Lulù non sta bene"/ "Lontani dai social per stare con lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA