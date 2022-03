Barù e Jessica Selassiè: incontro dopo il GF Vip/ Si sono rivisti per Verissimo e…

Barù e Jessica Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, hanno dato vita ad una ship che, ancora oggi, continua ad appassionare i fan del reality show. Uscita dalla casa di cinecittà, ai microfoni del settimanale Chi, Jessica ha spiegato di non essere innamorata del nipote di Costantino Della Gherardesca ammettendo, però, di aver voglia di rivederlo. «C’é attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare Ia fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho Ia fila di uomini che mi cercano (ride, ndr)».

Flirt tra Aka7Even e Jessica Selassié?/ Lo scambio di Like accende la fantasia dei fan

Lo scambio di like sui social tra i due ha poi riacceso le speranze dei fan che aspettano con ansia un nuovo incontro tra Jessica e Barù. Incontro che è avvenuto ieri, negli studi di Verissimo, di cui entrambi sono stati ospiti. Cos’è successo, dunque, negli studi Mediaset tra la vincitrice e il finalista del Grande Fratello Vip?

Barù Gaetani torna da Jessica Sélassié?/ Un gesto post-Gf vip non lascia dubbi...

Barù e Jessica Selassiè: la verità sull’incontro a Verissimo

Dopo aver raggiunto gli studi di Verissimo in compagnia delle sorelle Clarissa e Lulù e di Manuel Bortuzzo, Jessica Selassiè ha avuto l’occasione di rivedere Barù la cui intervista ai microfoni di Silvia Toffanin sarà trasmessa nel corso della puntata di sabato 19 marzo. Tra Jessica e Barù, dunque, ci sono stati passi avanti? A svelato è Amedeo Venza il quale, attraverso una storia pubblicata su Instagram, fa sapere come, al di là di uno scambio di battute, non si accaduto nulla di rilevante.

“In molti si chiedono come stia proseguendo la “storia” tra Jessica e Barù… i due dopo la finale del GF Vip non si erano più visti né sentiti fino a l’altro ieri quando in occasione della registrazione di Verissimo si sono rivisti insieme a tutti gli altri… ma niente di più. Si sono scambiati due chiacchiere e via…”.



Barù segue donna sui social, fan di Jessica la minacciano/ Lei: "Vi denuncerò"













© RIPRODUZIONE RISERVATA