Flirt tra Aka7Even e Jessica Selassié?/ Lo scambio di Like accende la fantasia dei fan

A qualche giorno di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e tornata sui suoi social per condividere con tutti i suoi fan che in questi mesi hanno fatto il tifo per lei le sue sensazioni ed emozioni dopo il reality. La principessa in queste ore ha iniziato ad alimentare un gossip sul suo conto che vede coinvolto anche l’ex cantante di Amici Aka7even.

Alcuni fan del cantante gli hanno chiesto se avesse guardato il Grande Fratello Vip e nelle sue storie ha risposto: “Non molto, però ho sempre tifato per Jessica Selassié” taggando la ragazza che a sua volta ha condiviso la storia del cantante seguito da un emoticon a cuoricino.

L’atteggiamento di Jessica Selassié e Aka7even al momento non sembra essere l’inizio di un corteggiamento, anche se i fan della vincitrice del Grande Fratello Vip hanno subito iniziato a fantasticare su un flirt tra lei e il cantante. Ad alimentare questa speranza c’è anche il “follow” che i due si sono scambiati sui loro profili Instagram.

Jessica Selassié fuori dalla casa colleziona complimenti e avances da parte degli spettatori del reality, e non solo, la sua relazione con Barù sembra essere giunta al capolinea. Infatti, secondo i rumors i due non si sarebbero ancora visti dalla fine del reality e, come affermato dalla stessa Jessica, la ragazza si è resa conto di avere molti uomini pronti a farle la corte in maniera ben più appassionata di quanto non avesse fatto il suo ex coinquilino.

