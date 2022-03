Jessica Selassiè “Barù? Ci rivedremo, ma ho la fila di uomini”/ “Lulù? Capricciosa…”

Jessica Selassiè, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 16 marzo, fa un bilancio dei sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 che si sono conclusi con la sua vittoria. Felice e serena per il percorso di crescita fatto all’interno della casa, quella che si racconta al magazine di Alfonso Signorini che ringrazia per l’occasione che le ha dato, è una nuova Jessica, pronta a realizzare il sogno di diventare una conduttrice televisiva e ad aiutare il padre con il montepremi vinto. Nella casa, tuttavia, Jessica ha anche parlato d’amore ribadendo più volte il desiderio di innamorarsi e di avere una famiglia.

Gf vip finale 2022, Jessica Selassiè vincitrice con record/ Ecco quale!

Negli ultimi due mesi, il suo rapporto con Barù ha appassionato il pubblico. Tra i due ci sono stati abbracci, sorrisi e sguardi, ma nulla di concreto. Cosa accadrà, ora, che il reality è finito? «C’é attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare Ia fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho Ia fila di uomini che mi cercano (ride, ndr)».

Gf vip finale, Jessica "cos'è successo con Barù nella capanna?"/ La verità: "Un..."

Jessica Selassiè, nuovo rapporto con Lulù e Clarissa

Jessica Selassiè ha iniziato l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Clarissa e Lulù. Dopo essere diventate tre concorrenti singole, Clarissa è stata eliminata e, in casa, fino al giorno della finale, sono rimaste Jessica e Lulù. Nelle ultime settimane, il rapporto tra le due sorelle ha affrontato diversi alti e bassi. Le discussioni erano quotidiane e, nel corso della finalissima, Jessica ha ammesso di non vedere l’ora che Lulù stia con Manuel per vederla meno. Proprio di Lulù, Jessica ha anche parlato nell’intervista rilasciata a Chi ribadendo di volersi staccare un po’ dalle sorelle.

Jessica Selassié: "Innamorata di Barù? Non proprio…"/ "Sono infatuata! Se mi cerca…"

«Quando è uscita Clarissa, e sono rimasta da sola con Lulù, è stato molto difficile gestirla. Lulù è una dai mille capricci. che richiede mille attenzioni, anche quando non ha bisogno. lo ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io», ha detto la vincitrice del GF Vip 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA