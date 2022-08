Barù fa chiarezza su Jessica Selassié/ “Come vivo i gossip? Ne ho le pall* piene!”

Barù e Jessica Selassié: i Jerù devono arrendersi?

Quali sono i rapporti tra Barù e Jessica Selassié? A cinque mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, i fan dei Jerù continuano a sperare che tra i due ex inquilini possa nascere del tenero. Nelle ultime settimane del reality, come ampiamente noto, Barù e Jessica si sono resi complici di un flirt molto serrato che tuttavia non è mai ufficialmente sfociato in una storia d’amore, anche se in tanti loro fan hanno sperato che ciò accadesse. “Vorrei mettere fine a una storia che non è mai esistita”, aveva commentato lui a Verissimo, deludendo i Jerù.

Barù difende Jessica Selassiè/ "Riversate tutto l'odio su di me che lo so gestire"

Tuttavia, le parole di Barù su Jessica Selassié non sarebbero mai state prese serialmente dai fan della coppia, ed in tanti sperano di poter finalmente vedere la nascita della loro coppia del cuore. In una pagina Instagram è comparsa una lunga lettera indirizzata a Barù e Jessica in cui i due vengono invitati a ricongiungersi, ma Gaetani si è mostrato esasperato dalle troppe pressioni, tanto da sbottare: “Lasciatemi in pace”.

Elettra Lamborghini/ “Jessica Selassié? È una bella topa”, il periodo di Riccanza

Barù risponde alle domande dei fan e fa chiarezza sul suo rapporto con Jessica Selassié

Non pago, Barù ha proseguito il suo sfogo attraverso le sue Instagram Stories, rispondendo alle domande giunte attraverso il box messo a disposizione dei suoi utenti. Ancora una volta, tante si sono basate proprio su Jessica Selassié, in maniera più o meno diretta. Barù ha ammesso di sognare di avere una relazione seria, ma a causa dei gossip e delle indiscrezioni sul suo conto non si sente del tutto libero di farlo: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a”, ha commentato.

Soleil Sorge, like contro Jessica Selassié/ Bufera su Twitter: "Sta ancora rosicando"

E ad una domanda precisa, ovvero “Come vivi che ogni minima cosa che fai viene collegata a una che non frequenti?”, Barù ha chiosato: “Tipo che ne ho le palle piene?”. In tanti hanno pensato che il riferimento fosse anche questa volta a Jessica Selassié. Se così fosse, secondo alcuni utenti con le sue parole l’ex gieffino avrebbe ampiamente chiarito la sua posizione nei confronti della vincitrice del reality. Una risposta che comunque avrebbe in qualche modo deluso i Jerù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeMaledette 3.0 (@lemaledette_3.0)













© RIPRODUZIONE RISERVATA