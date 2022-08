Soleil Sorge, like contro Jessica Selassié/ Bufera su Twitter: “Sta ancora rosicando”

Jessica Selassié umiliata su Twitter: Soleil Sorge piazza like e scatena la bufera

Il Grande Fratello Vip 7 è prossimo alla partenza a settembre, ma su Twitter continua ancora a far parlare di sé la precedente chiacchieratissima edizione di quest’anno. Un’edizione segnata dalla vittoria di Jessica Selassié, che sta tornando in auge in queste ore sui social in una querelle che vede coinvolta anche Soleil Sorge. La causa scatenante del dibattito sul web è il promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip: nelle immagini, oltre al benvenuto alla prossima edizione, vi è anche un riassunto della passata.

Jessica Selassiè assente nel promo del GF Vip 7/ Bufera sul web, ma non è l'unica...

E, fra i concorrenti che sono stati tagliati dal promo, c’è anche la vincitrice Jessica Selassié. Il video si apre con Soleil Sorge ed Alex Belli e, a seguire, fra gli altri, anche Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli: della Princess che ha trionfato, però, nemmeno l’ombra. Su Twitter un utente ha condiviso il video del promo ironizzando sull’esclusione di Jessica. E, a quel contenuto, è arrivato dritto il like proprio di Soleil Sorge: un gesto indirizzato contro l’ex coinquilina di Cinecittà e che ha scaldato gli animi del web.

Jessica Selassié "sfida" Barù Gaetani con un suo progetto culinario/ "Ecco quando uscirà"

Soleil Sorge contro Jessica Selassié: web diviso

Il like di Soleil Sorge contro Jessica Selassié, nemmeno menzionata nel nuovo promo del Grande Fratello Vip, ha provocato la reazione di numerosissimi utenti di Twitter. C’è chi disapprova quanto fatto dalla Sorge, invitandola a guardare avanti verso la sua carriera anziché rendersi protagonista di simili gesti: “Soleil ha una discreta carriera davanti a sé ma sente ancora il bisogno di mettere like a tweet contro Jessica. In sintesi: a breve inizia la nuova edizione ma lei sta ancora rosicando“.

C’è chi difende a spada tratta la Selassié: “Jessica non è nel promo perché lei fa parlare di sé anche al di fuori di quel contesto. Soleil carissima, puoi dire la stessa cosa anche tu?“. E c’è invece chi difende Soleil, considerando ridicola la scelta di attaccarsi ad un like sui social pur di andare contro alla Sorge: “Comunque io non so nemmeno che cosa sta facendo Jessica nella sua vita post gf e questi controllano addirittura i like di Soleil, boh“.

GF Vip Party, chi sono i due ex gieffini scelti per la conduzione?/ Soleil Sorge e...

Il fatto che non abbiano messo la vincitrice nella clip, Mioddio la pipi sotto. pic.twitter.com/d1bQHfUiey — 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚̀ 🔅 (@sun_loris_) August 2, 2022

Soleil ha una discreta carriera davanti a sè ma sente ancora il bisogno di mettere like a tweet contro Jessica.

In sintesi: a breve inizia la nuova edizione ma lei sta ancora rosicando.

My friend, lo dico per te, va avanti e abbandona l’indole da chica mala, puoi solo giovarne. — Lachesi (@lachesi_) August 2, 2022

Jessica non è nel promo perché lei fa parlare di sé anche al di fuori di quel contesto.

Soleil carissima, puoi dire la stessa cosa anche tu?#jeru — MariPosa🦋 (@_mariells) August 2, 2022

Comunque io non so nemmeno che cosa sta facendo Jessica nella sua vita post gf e questi controllano addirittura i like di Soleil, boh — Valen🌻// Saccente (@endlessorge) August 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA