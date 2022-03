Barù flirta con Jessica Selassiè: “Sarebbe bellissimo se…”/ Lei sorride e…

Torna il sereno tra Jessica Selassiè e Barù a due giorni dalla finalissima del Grande Fratello vip 2021? A fare il primo passo, dopo le lacrime versate da Jessica nel corso della semifinale del reality show in cui ha visto e ascoltato le due critiche che le sono state rivolte in confessionale è stato Barù. Il toscano, dopo le prime ore del mattino in cui si è tenuto a debita distanza dalla principessa, ha cercato un confronto per chiederle scusa.

“Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose. Se non ci fossi rimasto male, non le avrei dette. Vederti così mi fa male al cuore. Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e come l’ho detto. Vederti così mi fa proprio sentire male. Mi sono uscite male delle cose, hai tutte le ragioni per essere delusa e non sono contento, anzi… sono molto triste. Mi dispiace, ti voglio bene”, ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca provando a ricostruire un rapporto civile con Jessica in vista del rush finale. Inizialmente sembrava che le scuse non avessero cambiato la situazione, ma ieri sera, in occasione della cena, qualcosa si è mosso.

Jessica Selassiè e Barù tornano a flirtare? Sorrisi e battute tra i due

Nonostante le tensioni e le discussioni degli ultimi giorni, i finalisti del Grande Fratello Vip 2021 stanno provando a godersi gli ultimi giorni nella casa in serenità. Ieri sera, così, hanno cenato tutti insieme in veranda e il clima è tornato ad essere tranquillo. In cucina, poi, Barù e Jessica sono riusciti a parlare e a scambiarsi sguardi e sorrisi complici.

Mentre la Selassiè tagliava il dolce intonando qualche nota della canzone che, in quel momento, si sentiva in casa, Barù la osservava con un sorriso sornione. “Sarebbe bello se cantassi”, ha poi detto ribadendo implicitamente di gradire molto la voce della principessa. Jessica, di fronte alla frase di Barù, ha sorriso e ha aggiunto ammiccando “vedremo”. Cosa accadrà nelle ultime 48 ore nella casa più spiata d’Italia?

