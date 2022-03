Chi è il quarto finalista Grande Fratello Vip 2021/ Jessica Selassiè in pole, Sophie…

Sale l’attesa per l’elezione del quarto finalista del Grande Fratello Vip 2021 che sarà decretato nel corso della quarantottesima puntata attraverso un televoto flash, esattamente com’è accaduto nella scorsa puntata tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. Dopo Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri, eletti finalisti dal pubblico, chi sarà il quarto finalista? A decretarlo, come sempre, sarà il pubblico attraverso un televoto, ma chi ha più probabilità di strappare il biglietto per la finale del 14 marzo questa sera?

A contendersi il posto di quarto finalista ci sono Giucas Casella, Sophie Codegoni, Manila Nazzaro e Barù. Uno tra Manila Nazzaro e Barù, però, dovrà rinunciare alla possibilità di partecipare alla finale. L’ex Miss Italia e il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, sono candidati all’eliminazione. Solo chi vincerà potrà avere la possibilità di giocarsi la finalissima. Tra i due, tuttavia, pare che ad avere maggiori possibilità sia Barù.

Quarto finalista Grande Fratello Vip 2021: ampie chance per Jessica Selassiè

Tra i concorrenti che non sono ancora sicuri di poter partecipare alla finale del Grande Fratello vip c’è Jessica Selassiè che è considerata quella con le maggiori possibilità di essere la quarta finalista. Il seguito della maggiore delle sorelle Selassiè, nelle ultime settimane, è molto cresciuto e c’è anche chi è pronto a scommettere su una sua vittoria. Occhio, tuttavia, alla posizione di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne si è distinta per la lucidità e la capacità di tenere testa a tutti senza mai pardere il controllo.

Dalla sua, inoltre, Sophie ha l’appoggio di diversi fandom come quello del fidanzato Alessandro Basciano, di Soleil Sorge, ma anche delle stesse Jessica e Lulù Selassiè con cui ha instaurato una forte amicizia. I fan delle sorelle Selassiè, infatti, qualora Sophie non dovesse sfidare al televoto Jessica, sono pronti a sostenerla. Chi la spunterà? Lo scopriremo questa sera.



