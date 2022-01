Biagio D’Anelli in quarantena per Miriana Trevisan?/ “No, attendo l’ok del GF Vip”

Lunedì nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ritorno Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha avuto un confronto con chi ha criticato lui e Miriana Trevisan, difendendola, e ha dichiarato di voler rientrare in Casa per poterla abbracciare. Alfonso Signorini ha così accettato la sua richiesta: “Farai la quarantena e così potrai riabbracciare Miriana”. Ma quando accadrà questo?

I fan della coppia hanno iniziato a chiedersi se Biagio fosse, dunque, già in quarantena, in modo da poterlo rivedere in Casa tra pochi giorni. La risposta a questa domanda è arrivata proprio da lui che, con una story su Instagram, ha chiarito di non aver ancora iniziato l’isolamento: “Ragazzi andrò in quarantena appena il Grande Fratello mi darà l’ok! Non posso prendere iniziative io. Grazie”, ha chiarito.

Biagio D’Anelli, nuove accuse per l’ex gieffino

Proprio Biagio D’Anelli è stato il protagonista degli attacchi di Vera Miales. La compagna di Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista a Novella2000, rivelando che Biagio avrebbe provato a corteggiarla non molto tempo fa. “Biagio mi ha corteggiata con messaggi su Whatsapp. Dopo lunghe conversazioni, mi ha invitato a casa sua a Milano. Mi chiamava principessa e voleva portarmi dalla sua famiglia in Puglia per Natale. E’ molto abile con le parole, passionale e convincente. Io non mi lascio sedurre facilmente, ma lui mi ha incuriosito piacevolmente per la sua dolcezza e la sua simpatia, che sembrava vera.” ha raccontato la donna. Ha quindi concluso criticando l’ex gieffino: “Quella sua affabilità, quel suo modo gentile di porsi, ha riportato alla mente tutti i dettagli del nostro incontro. E’ un uomo che ama giocare con i sentimenti.”

