Davide Silvestri e Barù cacciano Jessica dalla stanza del sole/ “Non entra nessuno…”

Davide Silvestri e Barù allontanano Jessica Selassiè dalla stanza del sole dopo l’eliminazione di Soleil Sorge. L’attore ha ribadito al nipote di Costantino Della Gherardesca di non fidarsi affatto della principessa e di avere dei dubbi sul suo presunto interesse nei confronti dell’amico al punto da averlo invitato a non alimentare più pettegolezzi su quella che considera una storia fake. In particolare, Silvestri non ha gradito la capanna sotto cui Barù ha trascorso qualche ora in compagnia di Jessica.

“La capanna era da sfig*to, non è nel tuo stile. Non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Io non me la aspetto una cosa di questo tipo da te. Se lo fai di nuovo ti nomino. Sei uno sfig*to, questa roba da te non la accetto. Non mi deludere, perchè altrimenti veramente non ti voglio più vedere. Non cadere nella trappola, sei più inteligente di quello che penso, spero. Saresti una grande delusione per me. Quindi adesso contro tutti”, ha detto Silvestri come riporta Blogtivvu. L’attore, poi, notando la presenza di Jessica e Sophie Codegoni nella stanza del zole, ha deciso di allontanarle mettendo in guardia, ancora una volta, Barù.



Davide Silvestri e Barù: alleanza contro le principesse Selassiè?

Vedendo Jessica Selassiè e Sophie Codegoni affacciarsi nella stanza del sole in cui hanno dormito con Soleil Sorge, Barù e Davide Silvestri le hanno mandate vie: “In quella stanza mi sono inc*zzato! Sono entrate a guardare Jessica e Sophie e io ho detto ma che caz*o oh! Finalmente abbiamo la nostra “stiva”!” – ha detto Silvestri che ha poi aggiunto – “Le stanze ce le hanno e stanno lì dove sono loro! Lì accettiamo solo se ritorna Sole e lì non entra nessuno! Non ti far venire in mente…che ha già tastato il terreno oggi…che rimangano lì dove sono! Per il cu*o non ci prendono!”.

Dopo aver ascoltato il confessionale in cui Jessica non nasconde il proprio dubbio su una strategia da parte di Barù, quest’ultimo ha deciso di portare avanti la sua alleanza contro Jessica, Lulù e Sophie che continuano ad essere molto legate.





