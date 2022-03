Jessica Selassiè provoca Barù: “L’autoerotismo che non pratichi”/ Lui sorride e…

Jessica Selassiè e Barù, dopo la quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, sono più lontani. Il toscano ha discusso con la principessa rea di avergli dato dello stratega. Tra i due c’è stato un distacco per gran parte della giornata di ieri, ma in tarda serata, complice l’atmosfera allegra, i due si sono riavvicinati. Come ogni martedì, anche ieri sera, il Grande Fratello ha dato la possibilità ai propri inquilini di organizzare l’aperitivo, l’ultimo della sesta edizione. Oltre a mangiare tutti insieme, i vipponi che stanno affrontando gli ultimi giorni di permanenza nella casa, si sono anche divertiti grazie alla musica.

Tra le tante canzoni che il Grande Fratello ha fatto ascoltare ai vipponi, una, in particolare, ha attirato l’attenzione di Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, noto conoscitore di musica, nel sentire le note di un brano da lui conosciuto, ha condiviso con i propri coinquilini il significato del testo. L’occasione è servita a Jessica per lanciargli una frecciatina.

Jessica Selassiè stuzzica Barù: il corteggiamento continua?

“Questa canzone parla di autoerotismo”, ha detto Barù parlando con i propri compagni d’avventura al Grande Fratello Vip. “L’autoerotismo che non pratichi”, ha immediatamente commentato Jessica Selassiè seduta al suo fianco. Il riferimento è alle dichiarazioni fatte da Barù nel corso della puntata con Alfonso Signorini.

Il conduttore, durante la puntata che ha decretato Davide Silvestri terzo finalista, ha indagato sul rapporto tra Jessica e Barù provando a scoprire cosa sia accaduto sotto la tenda. Oltre a spiegare di aver semplicemente parlato con Jessica aggiungendo che, da due mesi e mezzo, sta tenendo a bada i suoi desideri. Il rapporto tra Jessica e Barù, dunque, procede tra alti e bassi: in questi ultimi giorni di GF Vip, ci sarà la svolta? Cliccate qui per vedere il video.

