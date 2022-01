Barù: “Jessica Selassiè? Ha un sex appeal di una disperata”/ Al GF Vip, lui…

Nascerà l’amore tra Barù e Jessica Selassiè? Tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e la principessa c’è del tenero all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021? Il rapporto tra Barù e Jessica continua ad incuriosire il pubblico del reality show. Su Twitter, l’hashtag #jerù va in tendenza ogni giorno e sono tanti gli utenti che sognano l’inizio di una storia tra i due. La realtà, tuttavia, sembrerebbe molto diversa. Barù, più volte, ha ribadito la volontà di non avere alcuna storia d’amore all’interno della casa preferendo affrontare un’esperienza solitaria. Barù, inoltre, ha sottolineato di non provare alcun interesse per le donne della casa spegnendo le fantasie dei fan più romantici del reality.

A tutto ciò si aggiunge una frase pronunciata da Barù nelle scorse ore e che ha scatenato la reazione del popolo del web. Parlando di Jessica, infatti, l’esperto di vino si è lasciato andare ad una battuta durante una conversazione con Kabir Bedi. “Ha un sex appeal di una disperata”, ha detto.

Barù e Jessica Selassiè, lei prende le distanze

La giornata di ieri, nella casa del Grande Fratello Vip, ha portato Barù e Jessica Selassiè ad allontanarsi. La sorella di Lulù, in particolare, ha fatto un passo indietro ripensando alle varie battute che le ha lanciato Barù negli scorsi giorni. “Lui a priori dice che non abbiamo gli stessi interessi e non sono la sua tipa… ma che ne sai? Nemmeno mi conosci. Io i tentativi li ho fatti. Però puoi anche non darmi più confidenza perché io chiudo. Io chiudo, basta… l’ho fatto anche con Samy, non me ne frega più niente. Non sono venuta qui a fare amicizia, ne ho tanti amici fuori”, ha detto Jessica sfogandosi con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo e sottolineando di non aver gradito alcune battute.

Barù, inoltre, come riporta il portale BlogTivu, ha ribadito di non voler avere assolutamente una storia sotto l’occhio attento delle telecamere. Tra i due, dunque, ci sarà un civile rapporto di convivenza all’interno della casa?

No ma continuate a salvare questo che dà della disperata a Jessica, vai fate pure… #jeru #jessvip #gfvip pic.twitter.com/tRbBHFwaHB — intollerabile (@rinaldella) January 25, 2022

