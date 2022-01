Barù, massaggio hot a Jessica Selassié/ “Sei soddisfatta?”, lei “non pienamente…”

Cosa sta nascendo tra Barù e Jessica Selassié? Sono in tanti gli spettatori che fanno il tifo per la coppia, definendola la più “vera” di questo Grande Fratello Vip, ma ad oggi non è ancora accaduto nulla di concreto. I due sono visibilmente attratti l’uno dall’altra e nelle passate ore l’appassionato di food si è reso protagonista di un massaggio bollente alla maggiore delle principesse etiopi. Per Jessica è arrivato il momento di riscattare il massaggio da parte del suo inquilino e quest’ultimo si è dedicato con estremo impegno alla schiena della ragazza.

Inizialmente Barù non ha nascosto un certo imbarazzo mentre spalmava la crema sulla schiena della giovane amica: “Dimmi se lo vuoi più forte, meno forte”, ha commentato: “Adesso te la lavoriamo bene”, ha proseguito. Il massaggio è proseguito senza intoppi, per la gioia della Selassié che ha potuto godere di un momento di estremo relax mentre l’amico era a caccia dei punti di particolare tensione.

Barù, massaggio hot a Jessica Selassié e battutine tra i due amici

Anche Jessica Selassié non ha nascosto un certo imbarazzo mentre Barù le massaggiava la schiena con impegno, domandandole in modo premuroso se stesse procedendo nel modo desiderato. Tra un massaggio ed un altro, i due Vipponi hanno conversato di cibo e serie tv, e su quest’ultimo punto hanno riscontrato di avere molte cose in comune.

Verso la fine del massaggio – che scherzosamente sui social è stato già ribattezzato come “massaggio altruistico” -, Barù Gaetani si è sincerato del risultato finale: “Sei soddisfatta?”. “Abbastanza”, ha replicato Jessica con voce più che rilassata, “non pienamente… ci vuole del tempo”. “Ci vuole qualcun’altro”, ha precisato lui, “qualcuno che ti possa soddisfare”, ha scherzato l’uomo rialzandosi dal letto e complimentandosi con la giovane che nel frattempo se la rideva mentre si riallacciava il reggiseno. Il feeling tra i due amici è evidente, ma a quanto pare Barù, come ammesso nei giorni scorsi, non avrebbe intenzione di creare una storia nella Casa del GF Vip. Riuscirà a resistere ancora? Clicca qui per vedere il video

