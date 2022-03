Barù, Soleil e Davide attaccano Jessica Selassié/ “E’ studiata e calcolata su tutto”

Barù, Soleil Sorge e Davide Silvestri si ritrovano in camera da letto a parlare di Jessica Selassié. Al Grande Fratello Vip siamo arrivati alle battute finali e sono pochi i posti rimasti per la finale del 14 marzo. In camera da letto Barù, Soleil e Davide hanno espresso i propri dubbi sul comportamento di Jessica. Il primo è stato proprio il nipote di Costantino della Gherardesca che si è tirato indietro: “non mi espongo sono buono e ho sempre paura di fare male, sai ragazzi…”. Davide, che non è legato alla principessa, precisa: “l’ho vista molto calcolata” e dalla sua parte c’è Soleil che sottolinea: “l’altra puntata che avete dormito insieme, se l’avesse fatto un uomo sulla donna sarebbe stato squallido quando ha detto della presenza”.

Anche Davide è d’accordo: “io l’ho vista molto studiata” con Soleil che precisa: “calcolata su tutto, su questo non ho più dubbi, ne ho viste troppe”. Intanto nella casa Jessica si è confidata con Manila e Miriana Trevisan sul rapporto con Barù: “grazie alla conversazione che abbiamo avuto lontano dai riflettori e da tutti, ho trovato tante risposte alle mie domande: Era tutto ciò che avevo già capito. Non so se ci fidanzeremo, sicuramente ci vedremo”.

Nella casa del Grande Fratello Vip si parla di finale e gli schieramenti si fanno sempre più evidenti. Durante la festa del sabato sera alcuni vipponi in giardino si sono ritrovati a parlare di nomination e salvataggi. A parlarne è stato proprio Barù che confrontandosi con Giucas Casella, Davide Silvestri e Soleil Sorge ha detto: “tanto, se parte vicino a noi, io salvo Davide, te Giucas e lui Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti”. Non solo, Barù ha aggiunto: “tu Giucas Soleil e Davide, non me ne frega un c…o di nessun altro. Nemmeno di Jessica. C’è l’alleanza dall’inizio. Si, mi sta simpatica, ma tu, Davide e Sole. Punto!”.

Intanto anche Jessica Selassié comincia a nutrire dei dubbi sul nipote di Costantino della Gherardesca: “vuole giocare. Crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa”, mentre Barù ha confessato a Giucas: “mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica. E’ bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò”.



