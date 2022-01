Barù stronca la storia con Jessica Selassiè/ “Non inizio una love story per una clip”

Barù ha conquistato le attenzioni delle donne della casa del Grande Fratello Vip 2021. Durante la trentaduesima puntata, Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Jessica Selassiè che hanno provato a sedurlo per gioco. Signorini, così come il pubblico, ha notato alcuni sguardi di Barù a Jessica e, il ni pote di Costantino Della Gherardesca ha ammesso che Jessica, come persona, le piace. Su Twitter, tanti utenti cominciano a sognare un flirt tra i due, ma a spegnere le loro speranze è lo stesso Barù.

Subito dopo la puntata, dopo aver cenato, Barù si è ritrovato in sauna con Sophie Codegoni e Soleil Sorge che hanno provato a stuzzicarlo sull’argomento “Jessica”. Barù, però, le ha fermate immediatamente svelando di non avere alcuna intenzione di avere una storia all’interno della casa.

Barù: “Una storia con Jessica? Non avrò nessuna love story qui dentro”

Complice la passione per la cucina che entrambi hanno, tra Jessica Selassiè e Barù sta nascendo un bel feeling che, tuttavia, dalle parole del nipote di Costantino Della Gherardesca, non si trasformerà in un sentimento. In sauna, Barù ha espresso il desiderio di tornare a casa. Dopo tre settimane, ammette di essere già soddisfatto dell’esperienza vissuta. “Proprio adesso che stai iniziando la tua love story con Jessica?”, l’ha punzecchiato Soleil. “Con Valeria! No no, non ho iniziato alcuna love story con nessuno, ve lo dico chiaro e tondo…”, ha precisato Barù.

Soleil gli ha fatto notare di avere molto feeling con Jessica in cucina, ma Barù ha aggiunto che la Selassiè non capisce il suo umorismo. “Umorismo inglese? No, lei è acida e basta, non è umorismo inglese! E’ acida e cag*caz*i immensa ma è super dolce e carina e si prende tantissima cura”, ha aggiunto la Sorge. “La vedo una donna ma vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio!”, ha concluso Barù.





