Bassetti/ “Arriva il vaccino combinato influenza covid di Moderna, un’ottima notizia”

Il professor Matteo Bassetti è stato ieri in collegamento con Stasera Italia News di Rete 4. Le prime parole sono state per l’annuncio di Moderna che sta realizzando un vaccino combinato contro il covid e l’influenza: “Vaccino combinato di Moderna covid influenza? Un’ottima notizia, volendo prepararci ad un richiamo annuale, si può far coincidere le due cose e rimarrà la protezione della stagione. Per noi sanitari che ci vacciniamo non è nulla di strano. Attenzione perchè in Inghilterra ci sono proiezioni che dicono che il prossimo autunno tornerà a circolare dopo due anni l’influenza, quindi bisognerà vaccinarsi per il covid e l’influenza”.

In collegamento c’è anche Oscar Farinetti, inventore di Eataly, che in maniera molto ironica ha dato del tirchio ai genovesi. Bassetti ha replicato in modo altrettanto scherzoso: “Noi non siamo tirchi – ha replicato col sorriso Bassetti – siamo parsimoniosi che è un’altra cosa, li spendiamo bene, i figli mi chiamano Tyrannosaurus Rex quindi mi sa che Farinetti ha un po’ ragione”. Sulla corsa al quirinale: “Casini un’ottima figura ma anche Mattarella, mentre di Draghi ne abbiamo bisogno ancora per tanto tempo dov’è, sta lavorando talmente bene”.

BASSETTI: “IL REPORT DI OGGI DELLA BBC, 95% MORTI DA GIUGNO AD OGGI ERANO NO VAX”

Il professor Bassetti ha parlato anche dell’obbligo del green pass a scuola, che impedisce ovviamente ai genitori sprovvisti di non poter entrare negli istituti: “Credo che il green pass sia lo strumento per far vaccinare, è uno strumento perfetto? No, lo sappiamo, ma lo abbassa di molto, il rischio zero oggi non esiste. Io preferisco andare in un posto dove c’è gente vaccinata o con un tampone negativo”.

“E’ stato introdotto per arrivare ad una coperta vaccinale più alta possibile – ha continuato per poi aggiunger – il report di oggi della BBC, dice che su 51mila morti degli ultimi, il 99.5% era no vax. Il green pass è uno strumento che spinge per fare una cosa che bisognerebbe fare senza essere spinti, oggi le persone usano il green pass per andare al ristorante ma non per salvarci la vita”.

