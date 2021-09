Bassetti: “Rischi del vaccino come quelli di altri farmaci”/ “Troppi over 50 no vax”

Il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’istituto ospedaliero San Martino di Genova, ha parlato stamattina in collegamento con il programma in diretta su Rai Uno, Uno Weekend, show in onda il sabato e la domenica e condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Si parla ovviamente dei vaccini, e a riguardo, per provare per l’ennesima volta a convincere i più scettici, il professor Bassetti ha spiegato: “Dei vaccini bisogna analizzare rischi e benefici – spiega esordendo – e i benefici sono quelli di evitare le forme più gravi del covid, quindi finire negli ospedali e in terapia intensiva, e anche la morte”.

Padre nega vaccino a figlio 15enne/ Ma perde in tribunale: "Basta il sì della mamma"

“I rischi invece – ha proseguito Bassetti – sono gli effetti collaterali che sono gli stessi che abbiamo per tutti gli altri farmaci ma per cui nessuno invece si preoccupa. Bisogna misurare se i rischi o i benefici sono maggiori e ad oggi per la maggioranza delle persone i benefici sono maggiori dei rischi”. In settimana il presidente del consiglio Mario Draghi, durante conferenza stampa, ha fatto capire come l’obbligo vaccinale possa essere introdotto a breve, soprattutto se i numeri della campagna di vaccinazione (che oggi sono ottimi), non dovessero essere soddisfacenti.

Terza dose per chi e quando si inizia/ Calendario: da fine settembre Pfizer e Moderna

MATTEO BASSETTI: “ANCORA OGGI TROPPI OVER 50 NON VACCINATI…”

Incalzato sul tema obbligo Bassetti ha spiegato: “Obbligo vaccinale introdotto a breve? Lo ha detto il comitato di bio sicurezza ma soprattutto il presidente Draghi. Io da medico non sono qua a dire se è giusto o sbagliato l’obbligo, dico che è giusto che si vaccinino il maggior numero di persone”.

Bassetti ha ricordato come vi sia ancora una buona fetta della popolazione che è a rischio covid: “Oggi abbiamo quasi 4 milioni di over 50 non vaccinati e questo non va bene, rischiano di contagiarsi e di venire negli ospedali e se ci vengono noi non dovremo curare le persone che hanno altre patologie. La torta dell’ospedale è sempre grande uguale – conclude – e se la fetta del covid diventa più grande le altre diventano più piccole”.

Bollettino vaccini covid oggi 4 settembre/ 78.7 mln di inoculazioni, immunizzati 38.4

© RIPRODUZIONE RISERVATA