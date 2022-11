Bassetti “Senza vaccino covid in Italia 330mila morti”/ “Sottosegretario Gemmato…”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera in collegamento con il programma di Rai Tre, Cartabianca. Il noto camice bianco ha fatto il punto sulla situazione attuale covid, ma prima si è soffermato sulla diffusione degli allevamenti intensivi che a suo modo di vedere risultano essere a rischio per l’uomo: “Io credo che più che cambiare il tipo di alimentazione sia importante seguire le regole. Io parlo della materia di cui mi occupo: quegli allevamenti producono batteri resistenti, infezioni, la promiscuità, la mancanza di spazio, l’uso di grosse quantità antibiotici, fa in quegli allevamenti inquinino l’ambiente in maniera e l’inquinamento da batterio resistenti è peggiore di quello atmosferico, i batteri uccidono le persone, bisognerebbe seguire delle regole e dovrebbero essere seguite da tutti”.

“Stiamo facendo grandi sforzi – ha proseguito Bassetti – per usare bene gli antibiotici con l’uomo ma nella veterinaria e nell’agricoltura mi pare che siamo ancora lontani, devono cambiare regole di allevamenti e agricoltura, cercando di tutelare l’ambiente”. Matteo Bassetti è stato poi incalzato sulle affermazioni del sottosegretario alla salute Gemmato sui vaccini, e lo stesso medico ha spiegato: “La bomba che è stata innescata ieri sera sia stata disinnescata dallo stesso sottosegretario che ha smentito se stesso dicendo che probabilmente ha detto delle cose che in qualche modo non pensava visto che oggi ha detto il contrario di quanto detto ieri sera”.

BASSETTI: “IL VACCINO HA RIDOTTO LA MORTALITA’”

Quindi Bassetti ha proseguito: “Credo che la smentita in qualche modo renda ragione del ruolo che ricopre, il sottosegretario alla salute non può schierarsi a favore o contro i vaccini, il ministero della salute ha portato avanti la campagna vaccinale e dire che il vaccino non ha ridotto la mortalità quando ci sono lavori scientifici pubblicati sulle riviste più prestigiosi, come Lancet che parla di una riduzione della mortalità di 20 milioni grazie ai vaccini. Nel nostro Paese sarebbero morte 330mila persone senza vaccini, abbiamo avuto un risparmio del 50% e questo non si deve mettere in dubbio soprattutto se si fa parte delle istituzioni”.

Quindi Bassetti ha concluso: “Oggi il Sottosegretario alla Salute ha smentito se stesso quindi ha detto che è dalla parte dei vaccini, tutto è bene ciò che finisce bene. Si può dire tutto ma non che i vaccini sono stati una scelta ideologica, sono stati una scelta scientifica. Abbiamo sempre detto che non riducono le infezioni e che ci sono dei difetti, ma è innegabile che hanno ridotto la mortalità”.











