Bastardi senza gloria/ Video, su Italia 1 il film di Quentin Tarantino (19 settembre)

Il film Bastardi senza gloria sarà trasmesso su Italia 1, alle ore 21.30, oggi 19 settembre 2019. La pellicola appartiene al genere dei lungometraggi di guerra. Gli attori, che hanno un ruolo da protagonista in Bastardi senza gloria, sono Brad Pitt, Diane Kruger, Michael Fassbender e Christoph Waltz. Questo film di guerra è uscito nei cinema nell’anno 2009. La pellicola è stata diretta da Quentin Tarantino, mentre la colonna sonora di Nick Perito si intitola The Green Leaves of Summer. In generale, bisogna dire che le musiche di Bastardi senza gloria non sono state create da Ennio Morricone, in quanto il maestro era impegnato a lavorare con Tornatore per il film Baarìa. In questa pellicola recitano appunto Brad Pitt, che ha lavorato in altri film di successo, come Vi presento Joe Black e il curioso caso di Benjamin Button, e Waltz, che è anche uno dei protagonisti di Django Unchained.

Bastardi senza gloria, la trama del film

La trama di Bastardi senza gloria è ambientata nel periodo dell’occupazione dei nazisti della Francia, nel secondo conflitto mondiale. In questo scenario, la giovane Shoshanna assiste allo stermino della sua famiglia ebrea da parte del colonnello tedesco Hans Landa. La ragazza riesce a salvarsi e va ad abitare a Parigi, dove diventa la proprietaria di un cinema e assume un’identità fittizia. Nel 1944, il tenente Aldo Raine crea una squadra di soldati ebrei, che chiama Bastardi. Questi militari hanno il compito di uccidere ogni soldato nazista che incontrano, praticandogli lo scalpo. Nel frattempo un giovane soldato tedesco, di nome Friedrich Zoller, innamoratosi di Shoshanna, convince Goebbels a far proiettare nel cinema della ragazza una pellicola che lo vede nei panni di un eroe nazionale. Alla prima del film sono presenti non solo i più importanti gerarchi nazisti e Hitler stesso, ma anche i Bastardi, che vogliono pure loro sterminare tutti i nazisti. Ad un tratto, la messa in onda del film viene interrotta e sullo schermo compare il volto di Shoshanna, che preannuncia agli invitati che presto moriranno. Il cinema, allora, incomincia rapidamente a bruciare, e in quel momento i Bastardi uccidono Goebbels, l’amante e Hitler. Successivamente, massacrano con le loro armi ogni altro nazista presente nella sala. Alla fine, il colonnello Landa si consegna ad Aldo Raine, il quale gli pratica uno scalpo sulla fronte, per impedirgli di nascondere in futuro il suo passato da criminale nazista.

