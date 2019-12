Batman Forever/ Video, su Italia 1 il film con Val Kilmer e Jim Carrey (12 dicembre)

Batman Forever riempie il palinsesto televisivo di Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, a partire dalle ore 15:30. Realizzato nel 1995 questa pellicola rappresenta il terzo ed ultimo capitolo della saga cinematografica riserva al personaggio di Batman. La regia è stata curata da Joel Schumacher con sceneggiatura rivista e adattata per la versione cinematografica da Lee Batchler, Janet Scott e Akiva Godsman. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Mark Stevens e Dennis Virkler, le musiche della colonna sonora sono state composte da Elliot Goldenthal e i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati Ingrid Ferrin. Nel cast sono presenti Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O’Donnell e Michael Gough.

Batman Forever, la trama del film

Ora passiamo a dare uno sguardo alla trama di Batman Forever. La città di Gotham sta per fare i conti con una nuova ondata di violenza e di illegalità. Quello che un tempo era il procuratore distrettuale Harvey ora è diventato un pericoloso criminale chiamato con il nome di Due Facce per via di un volto sfigurato In metà dall’acido che un mafioso gli aveva riversato addosso in occasione del processo. Convinto che quanto accaduto gli sia in ragione dell’azione di Batman che peraltro un tempo era suo grande alleato, Due facce spende molto delle sue giornate nel tentativo di riuscire a far cadere in una trappola lo stesso Batman e di ucciderlo in maniera tale da completare la sua vendetta. Intanto Bruce Wayne che in effetti è Batman incontra all’interno della propria struttura lavorativa un inventore di nome Nigma il quale li presenta un pericoloso box capace di manipolare la mente delle persone. L’inventore vorrebbe ottenere da Bruce Wayne i soldi necessari per finanziare la produzione ma l’imprenditore capendone le potenzialità devastanti per i componenti della società si rifiuta categoricamente di dare il proprio contributo. Farà impazzire l’inventore che ucciderà uno dei principali collaboratori di Wayne catturandone l’intelligenza grazie alla sua macchina. Insomma Batman adesso dovrà fare i conti con alcuni pericolosi criminali mossi da una mente destabilizzata da situazioni che hanno caratterizzato il loro passato e il loro futuro accomunati peraltro dalla voglia di uccidere lo stesso uomo pipistrello. Una lunga lotta che verrà portata avanti In diverse sedi e che soprattutto avrà delle conseguenze nefaste per quanto concerne la serenità della popolazione presente nella città di Gotham. Riuscirà l’eroe ad avere la meglio?

