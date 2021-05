“BATTERI BUONI INTESTINO INFLUISCONO SU MAL DI TESTA”/ Così microbiota ci condiziona

Sempre interessato dalla correlazione intestino-cervello sarebbe il problema mal di testa. Lo scorso anno i ricercatori statunitensi delle Università Brandeis del Massachusetts e Cornell di New York hanno fornito una spiegazione a molti studi precedenti indicando sulla prestigiosa rivista Nature che in questo disturbo sono implicati microrganismi che non solo producono tiramina, sostanza notoriamente cefalalgica, ma, mediante l’enzima T-decarbossilasi, provvedono anche alla sua conversione in octopamina, neurotrasmettitore coinvolto nell’avversione per gli odori caratteristica del mal di testa, la cosiddetta osmofobia emicranica legata ad iperattivazione dei recettori Octr-1 posti sui neuroni Ash, deputati alla percezione delle sostanze volatili e solubili. Come riporta Il Corriere della Sera, l’octopamina e altre amine biogene, fondamentali negli invertebrati, erano chiamate falsi neurotrasmettitori o amine elusive poiché presenti solo in tracce nell’uomo.

Francesco Le Foche/ "Dati molto confortanti, coprifuoco potrebbe essere abolito"

Adesso, commenta Giovanni d’Andrea, direttore del Centro Cefalee e Comorbidità dell’Ospedale Este-Monselice, “su Neurology abbiamo dimostrato per primi che non sono né falsi né elusivi e si possono dosare nel plasma“. Oggi si parla di TAs, acronimo di trace amines (ve ne sono già 9), tutte con un ruolo importante nel sistema nervoso e non solo nella cefalea. Al riguardo D’Andrea conferma: “Abbiamo appena indicato su Nature Scientific Report che i livelli circolanti dell’octopamina e di altre sei TAs possono fungere da biomarker per seguire la malattia di Parkinson“. Che vi fosse un legame tra microbiota e la malattia neurodegenerativa era stato già dimostrato nel 2004 da Heiko Braak della Goethe University di Francoforte. Uno studio appena pubblicato dall’Università dell’Alabama su npj Parkinson’s Disease conferma che il microbiota del Parkinson è alterato: oltre a un eccesso di opportunisti patogeni, Faecalibacterium, Roseburia e Prevotella risultano ridotti, mentre Bifidobacterium e Lactobacillus aumentati.