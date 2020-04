Battipaglia, pediatra positiva al coronavirus/ Chiuso reparto ospedale: via a tamponi

Pubblicità

Caso coronavirus a Battipaglia. È scoppiato in queste ore al reparto di pediatria, dove una dottoressa è risultata positiva al tampone. Si tratta di una pediatria originaria di Cava de’ Tirreni, ma in servizio presso l’ospedale battipagliese. Il direttore sanitario Mario Minervini ha dovuto emanare un comunicato per annunciare la chiusura del reparto. Nella nota si fa riferimento alla “temporanea sospensione di tutte le attività di Pediatria” per sottoporre tutti i dipendenti del reparto allo screen di controllo. E cosi per i loro eventuali contatti. Sulla vicenda della pediatra positiva al Covid-19 è intervenuta la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, che ha assicurato di essere in contatto costante con i vertici dell’Asl per monitorare costantemente la situazione. «Sono state intraprese tutte le misure precauzionali del caso – riporta il sito locale battipaglianews -. Saranno effettuati i tamponi e messi in quarantena tutti coloro che hanno avuto contatti con il medico risultato poi positivo».

BATTIPAGLIA, PEDIATRA POSITIVA AL CORONAVIRUS: TAMPONI A COLLEGHI

L’invito della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese è anche a mantenere la calma dopo questo caso di positività al coronavirus. «Continuiamo a rispettare le regole», l’appello rivolto ai cittadini. L’apprensione che si è scatenata in seguito a questa notizia, secondo quanto riportato da positanonews, è legata anche al fatto che la pediatra di Battipaglia è originaria di Cava de’ Tirreni, che è considerato al momento un vero e proprio focolaio. Si parla di sei decessi finora: l’ultima vittima del Covid-19 qui era stata un imbianchino di 46 anni, deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Una settimana fa circa il sindaco Servalli era intervenuto predisponendo ulteriori misure restrittive per contenere il contagio di coronavirus. Ora si attendono aggiornamenti in merito al caso della pediatra operativa a Battipaglia che è risultata positiva al coronavirus.



