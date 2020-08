Battiti Live 2020, ultima puntata/ Diretta e scaletta: si chiude con Moro e Fedez

Battiti Live 2020 torna in onda oggi, lunedì 31 agosto, in prima serata su Italia 1, con l’ultima puntata dell’edizione che ha segnato la ripartenza della musica live dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria per coronavirus. Al timone della trasmissione ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ormai perfetti padroni di casa di uno show che si è confermato tra i programmi più amati e visti dell’estate. Quello di questa sera sarà l’ultimo impegno di Elisabetta Gregoraci prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5 di cui è una concorrente ufficiale. Direttamente dal palco dello splendido Castello Aragonese di Otranto, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci condurranno una serata ricca di ospiti. Maria Sole Pollio, invece, metterà a contatto gli artisti e i fan presenti sulla spiaggia di Porto Cesareo.

LA SCALETTA

Da Baby K a Irama, da Fabrizio Moro ad Anna Tatangelo fino ad Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, sono questi i nomi dei protagonisti di Battiti Live 2020. Per l’ultima, attesissima puntata di Battiti Live 2020, sul palco centrale di Otranto, si alterneranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Se Baby K farà ballare tutti con le sue hit, Fabrizio Moro emozionerà regalando due delle sue canzoni più amate ovvero Il senso di Ogni cosa e L’eternità. Non mancheranno le note di Irama, grande protagonista dell’estate 2020 con Mediterranea. Sul palco di Otranto, dunque, saliranno: Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta.

LE ESIBIZIONI ON THE ROAD

Anche questa sera non mancheranno le esibizioni on the road. Protagonista della performance dalla splendida piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, sarà Fedez. Nek, invece, si esibirà davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi e ad applaudirlo ci saranno pochi, fortunati spettatori. Infine, l’ultima esibizione on the road sarà quella de Le Vibrazioni che si esibiranno a due passi dal ponte girevole di Taranto. Tre esibizioni che, ancora una volta, mostreranno la bellezza delle città pugliesi. Nelle precedenti puntate, le città protagoniste delle esibizioni on the road erano state: Trani, Molfetta, Castel del Monte, Castellana Grotte, Ostuni, Gallipoli, Altamura, Bari, Mesagne, Foggia e Vieste.



