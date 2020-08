Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020/ Ufficiale: “Lettere a Nathan per..”

Quella che ci aspetta è un’Elisabetta Gregoraci inedita, non ha dubbi la showgirl calabrese che ha confermato la sua presenza al Grande Fratello Vip 2020 e che proprio questa sera occuperà il prime time di Italia1 con la finalissima di Battiti Live e dell’edizione andata in scena in piena Pandemia. Nelle scorse settimane si è parlato spesso della sua partecipazione al programma nella sua nuova edizione vip ma spesso i rumors hanno anticipato una serie di smentite che solo oggi finalmente possiamo dire inutile. Sui profili social ufficiali del reality è arrivata la conferma che la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 è proprio Elisabetta Gregoraci e la stessa, subito dopo, ha voluto condividere la notizia sui social e nelle storie su Instagram rivelando poi al Corriere della Sera anche quelli che sono i suoi timori e cosa ha fatto per non far sentire la sua mancanza al suo amato figlio, Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore in ospedale nei giorni scorsi perché trovato positivo al Coronavirus.

ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In particolare, Elisabetta Gregoraci ha spiegato al giornale: “Sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Ho avuto una vita molto intensa per la mia età. Ho fatto tantissime esperienze. Ma qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo. Credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata”. Quella che troveremo sarà una sua versione inedita e più “naturale” ma mai lontana dalla sua versione mamma: “Ho scritto una serie di lettere a Nathan che riceverà quando sarò via. Gli dico cose tipo “studia”, “ti penso”, “ti voglio bene”.



