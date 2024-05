Ilary Blasi e Alvin alla conduzione di Battiti Live 2024?/ L’indiscrezione e le novità, dal cambio di rete a…

Battiti Live 2024, Ilary Blasi e Alvin alla conduzione? L’indiscrezione

Rivoluzione in atto nel palinsesto estivo di casa Mediaset, con un programma d’eccezione pronto a tornare in onda ma con importanti novità all’orizzonte. Battiti Live, l’appuntamento musicale estivo per eccellenza, tornerà in onda fra non molte settimane, quando l’estate sarà alle porte, con una nuova edizione. La prima novità da registrare è la promozione da Italia 1 a Canale 5: il format sbarca in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, dopo gli ottimi risultati registrati negli ultimi anni in termini di ascolti, share e appeal sul pubblico.

Alla conduzione, poi, non ci saranno più Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri ma si passa ad un nuovo tandem al timone del programma. Come riportato in anteprima da FQ Magazine, infatti, alla conduzione approderanno Ilary Blasi e Alvin. La coppia si ricompone dopo essere stata per anni protagonista all’Isola dei Famosi, lei nel ruolo di presentatrice e lui in quello di inviato dall’Honduras. Questa volta però, in attesa di conferme ufficiali e a meno di ribaltoni dell’ultimo minuto, il duo calcherà lo stesso palco e colorerà a suon di musica l’estate di Canale 5.

Battiti Live 2024 con Ilary Blasi e Alvin: le novità, dal cambio di rete alla nuova inviata

D’altronde la stessa Ilary Blasi era già stata identificata come possibile nuova conduttrice di Battiti Live 2024. Ad anticiparlo era stato l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi che, in occasione di una conferenza stampa indetta lo scorso gennaio, aveva dichiarato: “Ilary rimane con noi, ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro. E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi“.

Ma quali saranno le altre novità di Battiti Live 2024? In attesa di capire se il nome dello show verrà confermato o cambierà, si registra una rivoluzione anche nel ruolo di inviata. A fare le incursioni nel backstage e sotto il palco non ci sarà più Mariasole Pollio, presenza fissa delle precedenti edizioni, ma arriverà Rebecca Staffelli, reduce dall’esperienza al Grande Fratello nel ruolo di inviata dei social. Tantissime, dunque, le sorprese e le novità che caratterizzeranno il ritorno di questo amatissimo show musicale, pronto a proporre sul palco gli attesi tormentoni dell’estate 2024.











