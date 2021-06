Battiti Live 2021, 3a puntata/ Scaletta cantanti e diretta streaming: Bob Sinclair…

Battiti Live 2021, anticipazioni terza puntata 29 giugno

Martedì 29 giugno, dal Castello Aragonese di Otranto, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione straordinaria di Mariasole Pollio, inviata tra il pubblico per raccogliere domande e curiosità per gli artisti, conducono la terza puntata di Battiti Live 2021, la kermesse musicale di Radio Norba che, per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, deve rinunciare all’aspetto itinerante che era una sua caratteristica. Niente tappe distribuite tra le varie città della puglia, ma un’unica location: la splendida cornice di Otranto con il suo mare e la sua bellezza artistica. In compenso, però, Battiti Live ha introdotto dallo scorso anno un’importsnyr novità ovvero l’esibizione itinerante. In ogni puntata, tre artisti si esibiscono da una cattà della Puglia. Questa sera, protagonisti delle esibizioni on the road saranno Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

La scaletta terza puntata Battiti Live 2021

Sarà ricca di cantanti la terza puntata di Battiti Live 2021 a cui parteciperanno anche grandi ospiti internazionali come Bob Sinclair, Sophie and The Giants con la hit “Right Now” e Purple Disco Machine. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto, inoltre, si esibiranno: Emma Marrone che ha appena pubblicato l’album “Best of” per festeggiare i suoi 10 anni di carriera; Rocco Hunt e Ana Mena con “Un bacio all’improvviso”; Clementino e Nina Zilli con“Senorita”; Noemi e Carl Brave con la loro hit “Makumba”; Mr. Rain, autore di “Meteoriti” e di “Non c’è più musica”, Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole”, Il Tre, i Sottotono con “Mastroianni” e Fred De Palma con “Ti raggiungerò”. Tornerà anche Ermal Meta, protagonista della seconda puntata e che regalerà nuovamente al pubblico “Uno”. E ancora: Takagy e Ketra con Giusy Ferreri con “Shymmi shymmi” e Gaia con “Boca”.

Come vedere in diretta streaming e tv la terza puntata

La terza puntata di Battiti Live 2021, in attesa che venga trasmessa anche su Italia 1 da metà luglio, può essere seguita in diretta tv, a partire dalle 21 di oggi, martedì 29 giugno, su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. L’evento, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. E’ possibile, inoltre, commentare la puntata sui social utilizzando l’hashtag #battitilive.

