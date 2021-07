Battiti Live 2021 pagelle 2a puntata/ Jasmine Carrisi pizzicata in playback! E Gaia..

Jasmine Carrisi pizzicata in playback nella seconda puntata di Battiti Live 2021. E così diventa, inevitabilmente, una delle protagoniste negative di queste pagelle. La scusa dell’emozione non regge: cantare dal vivo è una forma di rispetto nei confronti del pubblico. E dovrebbe essere un piacere, specialmente se non si possiedono talenti particolari. Non vogliamo infierire. Ma un 4 a Jasmine Carrisi non lo toglie nessuno. Diamo un punto in più, invece, a Gigi D’Alessio: chi lo ama a prescindere versa lacrime nostalgiche durante il medley. Chi non lo ama particolarmente vorrebbe solo andasse un po’ oltre, magari rinnovando un po’ i contenuti, nelle canzoni come nelle parole. Voto 5. Saliamo ancora, ma non oltre la sufficienza, con la carrellata di Shade che perlomeno porta un po’ di energia nel finale sonnolento di Battiti Live 2021.

Pagelle Battiti Live 2021, Fedez e Orietta Berti scatenati!

La Rappresentate di Lista arriva troppo tardi col brano Amare, ma il suo significato profondo resta immutato. Voto 7. Gaia confeziona una bella doppietta con Cuore Amaro e Boca, festeggiando con un bel bagno di folla il Disco D’Oro. Partecipazione un po’ troppo fugace, ma apprezzabile. Non quanto il look, però. Voto 7. Un 6 pieno alla voce di Malika Ayane, che risuona nell’esibizione itinerante di Battiti Live 2021. Annalisa e Federico Rossi potrebbero dare molto di più insieme. Il loro Movimento Lento è amatissimo dal pubblico, ma a noi dà la sensazione di essere un pezzo non del tutto riuscito. Voto 6. Saliamo decisamente con Fedez ed Orietta Berti: scatenati è dir poco, poi lei ha ritrovato slancio con questa seconda giovinezza. ‘Mille’ non è solo il titolo del loro brano, ma il numero di nuovi successi che li attende a fine estate se sapranno riproporsi in nuove vesti. Diamo poi una sufficienza piena a Baby K e Alessandra Amoroso, due che ormai sono di casa a Battiti Live. Insomma un usato sicuro.

