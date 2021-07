Battiti Live 2021 pagelle 3a puntata/ Bob Sinclar top! Fred de Palma-Ana Mena il ritorno della coppia d’oro

Pagelle terza puntata Battiti Live 2021: Fred de Palma-Ana Mena un ritorno inaspettato

C’è senza dubbio Bob Sinclar tra i protagonisti top della terza puntata di Battiti Live 2021. Splendida operazione nostalgia col famoso dj, che fa ballare Otranto sulle note di alcuni dei suoi pezzi storici come Love Generation ed World Hold On. Partecipazione breve ma intensa. Che carica! Voto 8. Tra le note positive anche il duetto firmato Fred de Palma-Ana Mena: Una Volta Ancora, benché non sia più un pezzo recentissimo, fa sempre lo stesso effetto. Voto 7. Bene anche Purple Disco Machine, protagonista sul palco come in radio e nelle piattaforme streaming. Porta ad Otranto freschezza, energia e voglia di ballare, cantare. Voto 8. Giudizio positivo anche per Michele Bravi, ospite insieme a Sophie and The Giants. La dedica alla sua nuova partner musicale è da brividi (“uniti per sempre perché abbiamo una visione di mondo in comune”). Chissà quante altre perle potranno regalarci ancora. Voto 7.

Battiti Live, terza puntata: che sorpresa la giovane Ariete!

Non si può scendere sotto il 7 per Noemi, sul palco prima per cantare Glicine e poi per l’esibizione con Carl Brave per Makumba. Ermal Meta, invece, appare un po’ sottotono, nonostante la voglia di godersi l’abbraccio del suo pubblico. Voto 5. Emma Marrone regala ‘Un Pazzo di Cuore’ e si conferma una garanzia (7), I Sottotono si divertono con ‘Mastroianni’ e giustamente si attribuiscono il merito di aver fatto nascere intere generazioni coi loro pezzi. Voto 7. J-One, evidentemente, ha un suo perché ma a noi sembra una copia di tanti altri rapper. Voto 5. Saliamo, invece, con la timida Ariete. Le sue parole hanno un peso quando parla dell’estate, un po’ malinconicamente. Una stagione che in realtà porta con sé tanti ricordi belli, come rivela nel suo pezzo ‘L’ultima notte’. Ha ragione Palmieri quando le dice che la sua carriera è appena gli inizi. Secondo noi promette benissimo. Voto 8.

