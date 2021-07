Battiti Live 2021, 3a puntata/ Diretta Italia 1 e scaletta: da Ermal Meta a Emma

Battiti Live 2021, diretta e anticipazioni terza puntata

Battiti Live 2021 cambia giorno, ma è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico di Italia 1. Dopo le prime due puntate trasmesse il martedì sera, Battiti Live 2021 torna in onda questa sera, alle 21.20, con la terza puntata registrata presso il Castello Aragonese di Otranto lo scorso 29 giugno. Come sempre, sul palco, a condurre i telespettatori in quella che è una vera e propria festa della musica ci sarà la coppia di conduttori più amata dell’estate ovvero Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, quest’anno, hanno deciso di regalare ai fans anche una hit musicale. Oltre a presentare tutti i nomi della musica italiana e internazionale, infatti, su richiesta di Mariasole Pollio, presente tra il pubblico per rivolgere domande agli artisti, si esibiranno sulle note di “Anno zero”.

Ermal Meta ed Emma Marrone i nomi più attesi della serata di Battiti Live

Sono tanti i nomi degli artisti che si esibiranno nel corso della terza puntata di Battiti Live 2021. Due, tuttavia, sono i nomi più attesi. Sul palco del Castello Aragonese, infatti, arriveranno due pugliesi amatissimi dal pubblico. Emma Marrone ha partecipato alla registrazione della serata tra una tappa e l’altra del Fortuna Tour mentre Ermal Meta, pugliese d’adozione dopo il suo arrivo a Bari dove è cresciuto, in attesa di poter dare il via al suo tour, ha riassaporato il sapore del palco con Battiti. Entrambi gli artisti faranno cantare e ballare i telespettatori lasciandosi andare anche a dichiarazioni emozionanti per il proprio pubblico e la musica.

Scaletta Battiti Live 2021 della terza puntata: tutti gli altri artisti della serata

Oltre ad Ermal Meta ed Emma Marrone, secondo la scaletta Battiti Live 2021 nel corso della terza puntata si esibiranno: Bob Sinclair, Sophie and The Giants, Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Mr. Rain, Lil Jolie e Carl Brave, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia. Protagonisti delle tre esibizioni on the road, invece, saranno: Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto. Italia 1, dunque, è pronta a regalare un’altra, grande serata di grande musica in compagnia di tutto il cast di Battiti Live 2021.

