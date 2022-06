Battiti Live 2022, Bari/ Prima tappa, 17 giugno 2022: cantanti e scaletta

Battiti Live 2022, al via la ventesima edizione: prima tappa Bari

Questa sera, venerdì 17 giugno, sul lungomare Imperatore Augusto di Bari si accenderanno le luci sulla ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Si parte da Bari, venerdì 17 e sabato 18 giugno, poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine a Trani (10 luglio). Tre Main Stage connessi con altre 10 città: Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana e Otranto. L’evento sarà in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21. A condurre la ventesima edizione di Battiti Live 2022 saranno ancora una volta Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba e di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. “La musica unisce tutti e ci permette di esprimerci e stare bene insieme. Ci vediamo e ci sentiamo in piazza, in radio e in tv con tanta emozione”, ha detto Palmieri presentando l’evento.

Battiti Live 2022: cantanti e scaletta del 17 giugno

Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno durante il primo appuntamento di Battiti Live 2022, in programma venerdì 17 giugno da Bari. Saliranno sul palco: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Elodie, Francesco Gabbani, Luigi Strangis (vincitore dell’ultima edizione di Amici Maria De Filippi), Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Boro Boro, Aka 7Even, Boomdabash, Annalisa, Mr Rain, Alfa e Gabry Ponte. In scaletta anche due esibizioni on the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica. Saranno complessivamente ben oltre 80 gli artisti impegnati in oltre 200 performance per la kermesse: “La nostra musica dalla Puglia suonerà nelle case degli italiani almeno fino a Ferragosto: due mesi pieni di musica straordinaria, con un cast artistico ancora una volta di altissimo livello”, ha commentato Marco Montrone, presidente di Radio Norba.

Il corpo di ballo del Battiti Live 2022

Grandi novità anche nel corpo di ballo guidato da Federica Posca. Tra le new entry, tre ballerini che i sono fatti notare nel corso dell’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi: Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli, Cosmary Fasanelli. Confermato Tommaso Stanzani, nel ruolo di primo ballerino, e poi ancora Martina Miliddi, Kristijan Besirovic, Megan Ria, Klaudia Pepa, Maria Grazia Tallei e Christian Roberto. Il regista di Battiti Live 2022 è Luigi Antonini, storica firma di X Factor. Come sempre, l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. È possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.

