Battiti Live 2022 Trani: ultima puntata/ Scaletta cantanti e diretta 2 agosto: da LDA a MYSS KETA

Questa sera, martedì 2 agosto, alle 21.15 su Italia 1 va in onda a quinta e ultima puntata stagionale di Battiti Live. Il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri arriva a Trani, dopo le tappe di Bari e Gallipoli. Le esibizioni on the road si svolgeranno a Otranto e Lucera. La puntata finale è stata registrato lo scorso 10 luglio. Al fianco dei due conduttori ci sarà Mariasole Pollio, per raccogliere le impressioni a caldo del pubblico. “Dopo due anni di limitazioni da Covid fa soprattutto piacere poter riabbracciare il pubblico, avere uno spettacolo itinerante, promuovere il territorio della splendida Puglia”, ha detto Alan Palmieri, direttore artistico del programma e di Radio Norba, a Tv Sorrisi e Canzoni commentando il successo dell’edizione in corso.

La scaletta dell’ultima puntata del 2 agosto di Battiti Live 2022

Stasera alle 21.15 su Italia 1 andrà in onda la serata conclusiva del Battiti Live 2022. Sul palco di Trani saliranno LDA, Tancredi, Deddy, Luigi Strangis, Boomdabash, Annalisa, Elodie, Achille Lauro, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte, Aka7even, Ana Mena, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Noemi, Donatella Rettore, Darin, Emis Killa, Dolcenera, Berna, M¥SS KETA. Per lo spazio on the road troviamo Fedez, Mara Sattei e Tananai da Otranto e Matteo Romano da Lucera. “I tormentoni più azzeccati? Così al volo direi “Shakerando” di Rhove, “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, che è anche la sigla di “Battiti Live”. Ma anche “Tropicana” di Boomdabash e Annalisa o “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo”, ha commentato Alan Palmieri su Tv Sorrisi e Canzoni.

Battiti Live 2022, dove e come vederlo in diretta streaming?

Nel corpo di ballo di questa edizione di Battiti Live 2022 ci sono alcuni volti noti di Amici di Maria De Filippi. Insieme a Tommaso Stanzani, riconfermato per il suo secondo anno, ci sono Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli. La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2022 va in onda martedì 2 agosto alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity, su cui è possibile vedere anche gli appuntamenti precedenti. L’hashtag ufficiale per seguire Battiti Live 2022 sui social è #battitilive.

