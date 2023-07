Battiti Live 2023, seconda puntata/ Scaletta e diretta: da Elettra Lamborghini a Sangiovanni

Battiti Live 2023, anticipazioni seconda puntata da Bari

Questa sera, 11 luglio 2023, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023, registrata a Bari lo scorso 24 giugno. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano alla conduzione, affiancati da Mariasole Pollio, ormai volto fisso dello show estivo da sei anni.

“Battiti Live ha rappresentato il mio inizio nel mondo della conduzione – ha dichiarato la giovane conduttrice a Tgcom24 -. Grazie a ‘Battiti’ ho imparato cosa significhi stare su un palco, sentirmi a mio agio di fronte a una piazza piena e con una diretta. E poi racchiude tanti ricordi bellissimi, per me l’estate è strettamente collegata a questo show. Nelle piazze poi il pubblico è super caloroso e fedele negli anni”, ha aggiunto.

Battiti Live 2023, la scaletta della seconda puntata

Battiti Live 2023 torna per una seconda puntata ricca di ospiti. La scaletta di questo secondo appuntamento da Bari, non in ordine di uscita, è la seguente: Fedez, Annalisa, Articolo 31, Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Federica, Wax, Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Mr Rain, Sangiovanni, Wayne.

Come sempre, alcuni cantanti si esibiranno on the road da altre bellissime città pugliesi. Nel particolare, in questa tappa Elodie e Marco Mengoni si esibiranno da Giovinazzo con la loro ‘Pazza musica’, mentre i The Kolors da Vieste con il loro tormentone ‘Italodisco’.

Le tappe di Battiti Live 2023

Battiti Live 2023 torna dunque con un nuovo appuntamento ricco di musica e si prepara ad accompagnare il pubblico per tutta questa calda estate. Ricordiamo infatti che le serate del Radio Norba Cornetto Battiti Live si sono svolte a Bari il 21, 24 e 25 giugno e il 7 e 9 luglio a Gallipoli. Inoltre le varie città pugliesi che fanno e faranno da sfondo alle esibizioni dei cantanti in te road sono Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto.











