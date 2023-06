Battiti Live 2023, seconda serata Bari/ Scaletta e diretta streaming 24 giugno: da Mr Rain a Fedez

Battiti Live 2023: anticipazioni seconda serata 24 giugno e diretta streaming

Battiti Live 2023 ha ufficialmente preso il via. Dopo il successo ottenuto con la serata di debutto del 21 giugno, in onda martedì 4 luglio su Italia 1, Battiti Live 2023 torna in scena oggi, sabato 24 giugno. La location è nuovamente il lungomare Imperatore Augusto di Bari. A partire dalle ore 21, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la collaborazione anche di Mariasole Pollio, pronta a raccogliere le domande del pubblico per porgerle ai vari artisti che si alterneranno sul palco nel corso della serata, conducono una puntata ricca di cantanti.

Rosa Chemical blocca l'esibizione a Battiti Live 2023/ Problema tecnico sul palco: il video

Tanti i nomi presenti in scaletta e che regaleranno al pubblico presente sul lungomare una serata ricca di musica e di divertimento. Esattamente come accaduto nel corso della prima puntata, non mancheranno gli artisti che stanno scalando le classifiche con i loro tormentoni estivi.

La scaletta dei cantanti della serata del 24 giugno del Battiti Live 2023

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, durante la seconda serata del Battiti Live 2023, lasceranno il palco agli artisti più amati del momento. Ecco la scaletta non in ordine di uscita: Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin, Gianmaria, Gaia, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante.

Battiti live, Mattia Zenzola nel cast dei ballerini/ Il traguardo dell'ex Amici 22

Non mancheranno, poi, le esibizioni on the road. Questa sera, gli artisti protagonisti dei collegamenti da altre città della Puglia sono i Boomdabash che si esibiscono da Mesagne e The Kolors la cui performance avrà come location il panorama mozzafiato di Vieste.

Come vedere in tv e in streaming il Battiti Live 2023

La diretta televisiva del Battiti Live 2023 è garantita dal canale tv di Radionorba, disponibile al canale 11 del digitale terreste. Tuttavia, sul sito ufficiale di Radio Norba è possibile seguire l’evento anche in diretta streaming collegandosi qui. Ricordiamo, inoltre, che tutte le serate del Battiti Live 2023 trasmesse in diretta da Radio Norba, saranno poi trasmesse registrate anche da Mediaset.

Battiti live 2023: cast, cantanti e ospiti/ Al via con gli ex Amici LDA, Elodie, The Kolors e Wax

Per la precisione, come accaduto negli anni precedenti, Italia 1 manderà in onda le varie puntate, in prima serata, a partire da martedì 4 luglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA