Battiti Live Compilation 2019/ Diretta: puntata speciale con le migliori esibizioni

Battiti Live compilation 2019, la playlist dell’evento

La kermesse musicale Battiti Live torna stasera con “BATTITI LIVE COMPILATION”, in onda alle 21:15 su Italia1. Dopo le cinque puntate dell’evento musicale che ci ha tenuto compagnia durante tutta l’estate, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ritornano in una puntata speciale che racchiude i momenti più importanti del programma. La regia è affidata a Luigi Antonini mentre la webstar e attrice 16enne Mariasole Pollio sarà inviata speciale tra il pubblico nelle piazze. Le cinque tappe della 17^ edizione del Radionorba BATTITI LIVE hanno toccato varie zone della Puglia. Precisamente Vieste, Brindisi, Trani, Gallipoli e Bari. Sono stati 70 gli artisti che si sono esibiti sul palco del festival itinerante accompagnando le serate musicali italiane prima in piazza e poi nell’unico appuntamento televisivo dell’estate italiana.

Battiti Live 2019: tutti i cantanti saliti sul palco di questi 5 appuntamenti

Nella puntata prevista stasera di Battiti Live rivedremo vari cantanti che si sono esibiti nelle cinque tappe della kermesse musicale. Ben 70 gli artisti che hanno fatto ballare varie piazze della Puglia, questi i protagonisti: Alessandra Amoroso, Mahmood, LP, Il Volo, Achille Lauro, Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocch Hunt, Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malglioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, Alberto Urso, Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji & Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr. Rain e Martina Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte.

Battiti Live 2019: un’edizione di successo

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, i due conduttori di Battiti Live, hanno sempre sottolineato il grande entusiasmo nel condurre il programma. Il direttore artistico dell’evento presentò con le seguenti parole la nuova avventura: “La musica, il pubblico e le città coinvolte sono il cuore di Battiti Live. Quest’anno scenicamente e concettualmente daremo ancora più risalto al cuore e ai suoi “battiti”. E con la musica che unisce e il cuore nelle piazze, in radio, in tv e sul web alimentiamo quel contatto umano tra artisti e pubblico di generazioni diverse che ci contraddistingue”. Visti i tantissimi ascolti fatti registrare durante le cinque tappe Palmieri può essere pienamente soddisfatto dell’avventura conclusa pochi mesi fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA