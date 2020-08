Battiti Live, voti 4^ puntata/ Pazzi di Elodie! Gabbani e J-Ax, che voglia assurda!

Battiti Live 2020, quarta puntata in archivio. Le nostre pagelle del giorno dopo ripartono dalla cantante più carismatica e sensuale di questa estate musicale. Parliamo di Elodie, ovviamente, che si conferma inarrestabile col suo Ciclone. Anche ieri sera si è presa la scena, in una location a dir poco suggestiva come il centro storico di Ostuni. Della sua esibizione ha funzionato praticamente tutto: voto 8. Punteggio alto anche per Francesco Gabbani. Il cantante toscano oltre ad essere molto bravo è un inguaribile ottimista. E in un periodo complicato come quello attuale, per via dell’emergenza legata al coronavirus, ci ricorda l’importanza delle piccole cose e della semplicità. Poi la musica, la sua musica: bella, travolgente ed ottimista. Il ‘Sudore ci Appiccica’ è un altro brano riuscito. Francesco Gabbani è ormai una garanzia, voto 8.

Battiti Live, pagelle quarta puntata: J-Ax, così ci piaci! Apertura super per Irama

Un altro artista che merita il podio delle nostre pagelle è senza alcun dubbio J-Ax. Con la sua voglia assurda (titolo del brano, ndr) ha spalancato le porte dell’estate quando l’incertezza e la paura regnavano sovrane. La situazione legata al covid è meno preoccupante di qualche mese fa, ma è chiaro che la normalità sia ancora lontana. In questo senso il suo brano è un booster di pensieri felici, avventura e condivisione. J-Ax, così ci piaci: voto 8. Abbassiamo leggermente il punteggio per Irama, altro big di Battiti Live. Anche lui è una sicurezza è la sua apertura è energia pura, con una sorta di medley dei suoi migliori pezzi. Rispolvera anche il brano Nera, che i fan amano almeno quanto il nuovo singolo Mediterranea (voto 7,5).

Battiti Live, la freschezza dei The Kolors, l’ironia di Gigi D’Alessio

Tra palco e piazze i cantanti di Battiti Live hanno dato il loro meglio. Diodato ha cantato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia, con Chega, nella meravigliosa cornice dei trulli di Alberobello. Entrambi conquistano un bel 7 in pagella, anche se ormai sembrano vivere un po’ di rendita degli ultimi successi. Si alternano anche Annalisa, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat – Astol, Ernia e Il Tre. Soffermiamoci sui più magnetici, che per noi sono stati i The Kolors (voto 7) e Gigi D’Alessio (voto 7). Il cantante napoletano, tra le altre cose, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Alan Palmieri sul distanziamento sociale.



