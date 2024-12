Elodie, confessioni toccanti a This is me: “Io ad Amici? Oggi mi guardo con tenerezza”

Rivelazioni molto dirette e intime quelle fatte da Elodie a This Is Me. Un filmato mostrato in studio ripercorre quanto da lei fatto da allieva di Amici, tra polemiche e difficoltà, ed è proprio rivedendosi che la cantante fa una rivelazione importante: “Sono passati quasi 10 anni, mi sento diversa da quella ragazza.” Elodie spiega che allora era una ragazzina fragile, con delle ferite dentro di se: “Lì non ero molto felice. Ringrazio Maria De Filippi ed Emma che mi sono state vicine e hanno capito quanto ero rotta. Ero uno scricciolo, oggi mi guardo con tenerezza. Sono riuscita a volermi bene e a fare quello che amo, senza pensare a quello che desiderano gli altri per me”.

Una mano importante in questa crescita è arrivata grazie a Maria De Filippi, che è riuscita a comprendere più di tutti questa sua fragilità, “Ha una grandissima capacità di ascolto e osservazione”, ha spiegato la cantante di Maria. Così ha concluso: “Se oggi faccio questo lavoro con questa libertà è grazie ad Amici, questo palco mi ha dato la possibilità di crescere”.