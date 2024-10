Baxi ha presentato la sua nuovissima gamma Luna Compact: si tratta di quattro caldaie tecnologiche, smart e – soprattutto – in grado di garantire la massima resa senza sacrificare l’impatto ambientale o quello economico, il tutto con il classico occhio di riguardo al comfort a cui ci ha abituati l’azienda vicentina.

Come abbiamo già accennato – entrando subito nel vivo delle nuove caldaie proposte da Baxi – Luna Compact si lancia sul mercato in quattro versioni differenti: da un lato il modello 1.24 pensato per chi cerca una caldaia per solo riscaldamento, e dall’altro le versioni 24, 28 e 32 che al riscaldamento uniscono anche la gestione dell’acqua calda sanitaria; mentre in comune hanno le dimensioni estremamente ridotte – pari ad appena 700 millimetri per 395 per 285 (hxlxp) -, la robustezza che si concilia all’estrema facilità di installazione pensata appositamente per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti.

Tre le altre caratteristiche più interessanti dell’intera gamma Luna Compact la possibilità di funzionare con una miscela composta fino anche l’uso del 20% di idrogeno che va a sostituire parte del gas precedentemente usato: una mossa che aiuta a ridurre le emissioni di CO2 di carica il 6% su base annuale – ovviamente rispetto ad un impianto full-gas – e che garantisce un’efficienza energetica (su tutti e quattro i modelli) pari alla classe A, che può essere aumentata ad A+ se si abbina anche il kit Mago A+ che permette di controllare la propria caldaia completamente da remoto grazie alla comodissima app.

Le caratteristiche tecniche della gamma Luna Compact di Baxi

Oltre a quanto già citato sopra, la gamma Luna Compact di Baxi presenta anche numerose altre utilissime novità tra cui spicca sicuramente lo scambiatore a spira unica completamente realizzato in acciaio inox (e, quindi, resistente alla corrosione e duraturo): si tratta di un sistema autopulente, pensato per ridurre i depositi di acqua e per minimizzare le incrostazioni; grazie a questo scambiatore si ha una riduzione delle perdite di carico a completo beneficio dell’efficienza energetica.

Similmente, ci preme citare anche la pompa elettronica a modulazione totale – anche queste presente su tutti i modelli di caldaie Baxi – con motore alimentato a magneti permanenti: anche in questo caso il vantaggio è un’ulteriore riduzione dei consumi elettrici. Inoltre, grazie al sistema GAC, in grado di controllare automaticamente la combustione, e al sistema di modulazione (fino a 1:10) si ha un miglioramento dell’efficienza della caldaia, riduzione dei consumi, maggior risparmio e minori emissioni; peraltro, riducendo le accensioni e gli spegnimenti della caldaia con il doppio beneficio – oltre che economico – anche di ridurre il rumore dell’impianto.

Luna Compact di Baxi: il giusto mix tra facilità, efficienza e gestione intelligente della caldaia

A rendere ancora più preziosa la gamma Luna Compact di Baxi c’è anche un ampio display facilissimo da consultare, con impostazioni intuitive completamente regolabili grazie ai quattro pulsanti di regolazione temperatura e quatto pulsanti con funzioni dedicate, oppure con la già citata app che permette di controllare la temperatura, gestire la programmazione, visualizzare il grafico dei consumi e altro ancora; inoltre, le caldaie possono gestire l’acqua calda sanitaria mediante tre funzioni differenti: quella comfort che consente di raggiungere più rapidamente la temperatura desiderata riducendo i tempi di riscaldamento dell’acqua; la funzione risparmio che evita la commutazione della valvola a tre vie mantenendo costante il calore accumulato anche ad impianto fermo e – infine – la boost (disponibile solo sul modello 1.24, se abbinato ad un bollitore ACS) che velocizza al massimo il riscaldamento dell’acqua.