Baxi, pompa di calore splittata inverter Alya WH E Express/ Facile installazione, silenziosa, alta efficienza

Si espande la famiglia – già ricca – delle pompe di calore di Baxi con il nuovissimo modello Alya WH E Express che rappresenta un po’ la somma di tutte le esperienze raccolte fino ad ora dall’azienda vicentina, integrando un sistema di calore aria-acqua gestito da un inverter monofase oppure trifase a parete con un bollitore integrativo. Un sistema, insomma, in grado di garantire un’eccellente efficienza energetica, sempre nel segno del massimo rispetto ambientale grazie al refrigerante R32 a basso impatto ecologico e con la comodità di una gestione completamente da remoto con il cronotermostato modulante Baxi Mago (optional) e la relativa app dedicata. Inoltre, può permettere anche la gestione elettronica di una seconda zona miscelata (accessorio su richiesta).

I vantaggi della nuova pompa di calore Baxi però non si fermano qui, perché il sistema vanta anche un’unità interna che emette meno di 37 decibel di rumore quando è in funzione, con un’installazione semplicissima e una rapida messa in servizio. La pompa di calore Alya WH E Express possiede la peculiarità di avere un set interno componibile rispetto alle soluzioni presenti nel mercato, in quanto il set si compone di unità interna murale, kit idraulico e bollitore sanitario, che risultano essere modulari tra di loro, consentendo la realizzazione di un sistema completo che può essere installato anche all’interno di un vano 600×600 millimetri. Alya WH E Express, quindi, consente di rispondere alle richieste di riscaldamento, raffrescamento e ACS grazie alla presenza della valvola a 3 vie e del bollitore sanitario integrativo da 177 litri.

Le caratteristiche della pompa di calore Alya WH E Express: funzionalità di serie e opzionali

Impreziosiscono ulteriormente le caratteristiche della pompa di calore Alya WH E Express di Baxi alcuni optional che possono essere scelti dall’installatore in base alle esigenze del cliente, come il kit d’estensione SCB-04 per la gestione della seconda zona miscelata, oppure il kit d’estensione SCB-01 per la gestione di due differenti zone di riscaldamento/raffrescamento indipendenti l’una dall’altra.

Come vi anticipavamo prima, sarà sempre garantito anche il controllo remoto dell’unità con Baxi Mago (optional) e relativa app – oltre al tradizionale switch fisico on/off e al comodo display integrato – che permetterà anche di scegliere tra funzione estiva ed invernale; mentre non mancano neppure la scelta del riscaldamento a curve climatiche o a punto fisso e del raffrescamento a punto fisso (grazie alla sonda esterna in dotazione nella confezione di Alya WH E Express) e conclude il pacchetto funzioni di serie la possibilità di accumulare energia in base alla disponibilità di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici.

