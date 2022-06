BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento/ Programma e ospiti

Manca sempre meno al BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento! La sesta edizione della manifestazione ideata e diretta da Antonio Frascadore è in programma dal 12 al 17 luglio 2022 e il programma è ricco di ospiti, anteprime, incontri, proiezioni ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della città campana.

SANDRA MILO/ Fisco e problemi economici, lei ammette: "Non è ancora finita!"

Il BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento è ormai un punto di riferimento del mondo del piccolo e del grande schermo: quest’anno in programma 190 opere in concorso (170 cortometraggi e 20 lungometraggi) arrivate da 49 diversi Paesi nel mondo. Ricordiamo inoltre che verranno proiettate in streaming sul sito ufficiale del festival (https://www.festivalbeneventocinematv.it/).

JACOPO, FRATELLO DEBORAH COMPAGNONI/ "È morto a 40 anni, la valanga l'ha portato via"

BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento: un parterre de rois

L’elenco di ospiti della sesta edizione del BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento comprende volti di spicco del grande e piccolo schermo. L’apertura è affidata a Giulia Michelini, ma dal 12 al 17 luglio saranno tanti i talent coinvolti nella manifestazione: tra gli altri Pif, Dario Argento, Claudio Bisio, Mara Venier, Simona Ventura, Enzo Iacchetti, Piero Chiambretti, Michael Trim, Tommaso Zorzi, Chiara Francini, Priscilla, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi e Cristiana Dell’Anna.

Pronostici vincitore Isola dei Famosi 2022/ Il ritiro di Edoardo Tavassi cambia tutto

Per quanto riguarda le anteprime nazionali, segnaliamo “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini e “Sposa in rosso” di Gianni Costantino. Non mancherà l’occasione di rendere omaggio ai grandi successi della stagione cinematografica: da “Qui rido io” di Mario Martone a “Occhiali neri” di Dario Argento, fino a “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”.

Clicca qui per il programma completo del BCT FESTIVAL 2022 – Festival di cinema e televisione di Benevento













© RIPRODUZIONE RISERVATA