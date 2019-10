Beata Maria Vergine del Rosario/ Il 7 ottobre si celebra la Madre di Gesù

Beata Maria Vergine del Rosario si celebra oggi, 7 ottobre. L’origine della Madonna con il Rosario risale al 1208, grazie a San Domenico che in quel periodo stava predicando contro gli Albigesi. La Madonna gli apparve in sogno e gli consegnò il Rosario con il quale, gli disse, sarebbe riuscito nel suo intento. La festa venne poi istituita qualche secolo dopo con il nome di Madonna della Vittoria, a ricordo della battaglia di Lepanto in cui furono cacciati i turchi, grazie alla flotta della Lega Santa, una coalozione formata dall’Impero Spagnolo, dalla Repubblica di Venezia, dallo Stato pontificio, dalla Repubblica di Genova, dai Cavalieri di Malta, dal Granducato di Toscana e da Ducato di Urbino, tutti riuniti sotto le insegne dello Stato pontificio. La battaglia ebbe luogo il 7 ottobre 1571 e vide la vittoria della coalizione, probabilmente attribuita all’intervento divino da parte della Madonna. L’anno successivo venne istituita la festa di Santa Maria della Vittoria da parte di Pio V. Con Gregorio XIII la ricorrenza assunse il nome di festa della Madonna del Rosario, in quanto la vittoria della battaglia venne attribuita principalmente alle innumerevoli preghiere dei fedeli, che armati proprio di Rosario intonarono milioni di suppliche. La Madonna del Rosario apparve anche a Fatima e a Lourdes, proprio con la corona in mano, confermando ancora una volta la potenza e il prodigio del Rosario.

Beata Maria Vergine del Rosario, feste e sagre a lui dedicate

La Beata Maria Vergine del Rosario è un’icona molto importante per tutta la cristianità, che la festeggia ogni anno il 7 ottobre. È inoltre la patrona della città di Pompei dove ogni anno, l’8 maggio e il 7 ottobre, milioni di fedeli si recano al santuario dove è conservato il quadro di Luca Giordano, rappresentante proprio la Madonna, per partecipare alla celebrazione della Supplica in suo onore. La Madonna del Rosario viene celebrata in moltissime città del mondo, anche se la più importante rimane quella al santuario di Pompei.

Gli altri Beati del giorno

Il 7 ottobre la cristianità festeggia molti altri Santi e Beati, tra cui possiamo ricordare San Geroldo di Colonia, Santa Giustina di Padova, Sant’Augusto di San Siforiano e Sant’Adalgiso di Novara. Tra gli altri vengono ricordati anche l’abate Martino Cid, il sociologo Giuseppe Toniolo, e infine anche i Martiri di Arima.



