Beata Vergine Maria del Monte Carmelo/ Il 16 luglio si celebra la patrona di Accadia

Il 16 luglio ogni anno ricorre l’importantissima celebrazione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, detta anche Madonna del Carmine. La festa è solo un altro modo per rendere grazie alla madre di Gesù Cristo, ma celebra un evento di grande rilevanza. Il 16 Luglio del 1251 il sacerdote inglese Simone Stock ebbe l’apparizione della Madonna sul Monte Carmelo in Galilea. Egli era priore dell’ordine carmelitano e si trovava lì per svolgere i suoi compiti religiosi quando Maria si rivelò innazi ad esso e gli rivelò tutti i benefici che avrebbe potuto avere se avesse abbracciato lo scapolare. Le promesse di Maria erano state la salute, la salvezza da vari pericoli e il fuoco eterno. Il Monte Carmelo nella religione cattolica ha avuto sempre un ruolo principale. Proprio qui, infatti, il profeta Elia si trovò a sconfiggere i profeti di Baal.

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, le feste per la patrona di Accadia

Ogni anno il 16 luglio ad Accadia si svolge una solenne messa per celebrare la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo nel santuario che, in quest’occasione, ospita fedeli provenienti da tutta Italia e non solo. Il Simulacro della Madonna del Monte di Carmelo viene portato in processione solenne intorno alle vie del Santuario. Le sagre e le altre celebrazioni civili della ricorrenza si tengono invece presso il Monte Crispignano, dove si trovano decine e decine di bancarelle che offrono gli assaggi prelibati di salumi e formaggi tipici.

Il piccolo centro di Accadia, in provincia di Foggia, è dedicato alla patrona Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Si tratta di un paesino con 2300 abitanti circa nell’area subapennina pugliese. Tanti sono i pregi architettonici di Accadia e, in particolare, sono da ammirare il Santuario della Madonna del Carmine e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Il primo santuario è luogo di un’apparazione e ogni anno vi si recano fedeli, che ogni anno decidano di darsi alla penitenza per espiare i propri peccati e sentirsi il più vicini possibile a Dio. La seconda chiesa, invece, è un bellissimo esempio di arte barocca. Tra le tante perle del Paese c’è poi la Torre dell’Orologio che fu danneggiata agli inizi degli anni ’30 e in seguito restaurata.

Gli altri Beati del 16 luglio

