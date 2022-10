Beato Carlo Acutis/ Oggi, 12 ottobre si celebra il primo millennial divenuto santo

Beato Carlo Acutis viene celebrato il 12 ottobre nel calendario Romano, un adolescente che ha saputo dimostrare una incrollabile fede e capace di utilizzare internet come mezzo di evangelizzazione. Si tratta del primo millennial che è stato canonizzato nella storia. Un ragazzo che a 14 anni ha saputo realizzare un sito internet diventato mostra virtuale nella quale c’è la sua testimonianza nell’aver scelto l’eucaristia come un’autostrada per arrivare al cielo. Il corpo di Beato Carlo Acutis riposa nella chiesa Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione nella città di Assisi. Assisi è un comune italiano di circa 28.000 abitanti della provincia di Perugia nel quale vissero e morirono due importanti personaggi della storia cristiana come san Francesco peraltro patrono d’Italia e santa Chiara.

Nella città ci sono numerosi monumenti e zone oggetto ogni anno di pellegrinaggio e di visite turistiche come la basilica di San Francesco Assisi che in tutta la sua magnificenza rappresenta un centro di preghiera conosciuto in tutto il mondo capace anche di offrire tante bellezze artistiche come il chiostro di Sisto IV oppure gli affreschi del transetto della Basilica Inferiore e senza dimenticare le meravigliose volte della Chiesa Superiore, il rosone della facciata e la navata della chiesa Superiore. Ad Assisi però ci sono altri monumenti che vale la pena visitare tra cui la Porziuncola che si trova nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, inoltre c’è la basilica di Santa Chiara, la chiesa di Santa Maria Maggiore, l’eremo delle Carceri sul Monte Subasio nel quale San Francesco d’Assisi e i suoi seguaci si ritiravano per pregare e meditare e tanti altri ancora come una chiesa di San Damiano.

Beato Carlo Acutis, la vita

Beato Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio del 1991 perché in quel periodo i suoi genitori si trovavano lì per esigenze lavorative per poi trasferirsi nella città di Milano dove praticamente è cresciuto mettendo in luce nella sua inclinazione per le pratiche religiose. Ha ricevuto il sacramento della prima comunione a soli 7 anni e a 12 anni già frequentava quotidianamente la messa e riceveva la comunione. Lui era convinto che, come quando ci si mette davanti al sole ci si abbronza, così mettendosi di fronte a Gesù Cristo si riesce a diventare santi e ad avere una vita nel rispetto di quelli che sono stati gli insegnamenti del Signore. Durante la quotidianità ci sono stati altri elementi oltre alla messa e alla comunione come il rosario è una razione giornaliera di Bibbia che viene Letta con grande enfasi. Le sue attività sono molteplici e lo vedono interessato al supporto ai ragazzi del catechismo, all’aiuto per i poveri della mensa Caritas e per i bambini dell’oratorio.

Sono state tante le attività che hanno riempito le sue giornate come suonare il sassofono, giocare a pallone e soprattutto progettare qui programmi al computer che poi hanno permesso di sviluppare una mostra digitale dedicata alla cristianità. Purtroppo ha trovato la morte il 12 ottobre 2006 a soli 15 anni per via di una leucemia fulminante con il suo corpo venne seppellito nella nuda terra ad Assisi, località nella quale tornava con grande entusiasmo ogni qualvolta che poteva per ritemprare il proprio spirito. Le sue spoglie riposavano nel locale cimitero fino al gennaio 2019, periodo in cui è stata necessaria la riesumazione per essere traslate nella chiesa Santa Maria Maggiore Santuario della Spogliazione sempre ad Assisi per via del processo di beatificazione. Ci sono state anche delle valutazioni e delle indagini sul presunto miracolo avvenuto nel 2013 che permise la guarigione a un bambino brasiliano affetto da gravi disturbi dell’apparato digerente. Il parere positivo su questo miracolo e su tanti altri aspetti della vita hanno portato alla sua beatificazione.

Gli altri Beati di oggi

Il giorno del 12 ottobre nel calendario Cristiano sono ricordate altre figure tra cui Sant’Edisto che è stato un martire cristiano, San Cipriano e San Felice insieme a 4964 compagni martirizzati, San Massimiliano, San Rodobaldo, San Serafino da Montegranaro, il Beato Tommaso Bullaker e il Beato Romano Sitko sacerdote e martire.

