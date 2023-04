Beatrice Bernardin, ex moglie Sergio Muniz/ La figlia Giorgia: “Come se fosse mia”

Beatrice Bernardin, ex moglie di Sergio Muniz: la figlia Giorgia

Sergio Muniz, insieme alla compagna Morena Firpo, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 3 aprile, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.05 su Rai 1. Prima di incontrare Morena, Sergio Muniz è stato sposato con Beatrice Bernardin, dal 2009 al 2017. La modella ha incontrato l’attore spagnolo quando aveva da poco avuto la figlia Giorgia, nata da una precedente relazione.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Durante la sua relazione con Beatrice, Sergio è stato un vero e proprio papà per la bambina: “È cresciuta con me da quando è nata, è come se fosse mia e il nostro legame è molto forte, anche se la storia con sua madre è finita”, ha raccontato l’attore sulle pagine del settimanale Nuovo. Nonostante non sia il padre biologico della ragazzina, oggi 15enne, nelle interviste Muniz parla sempre di Giorgia come “sua figlia”.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Quando è finito il matrimonio tra Sergio Muniz e Beatrice Bernardin?

Nel 2017 è stato Sergio Muniz ad annunciare la fine del matrimonio con Beatrice Bernardin, durante un’intervista al settimanale F: “Non è più un segreto. Non è facile, certo, ma se fosse capitato anni fa sarei stato anche peggio”. E ha aggiunto: “Oggi ho una consapevolezza diversa e non ci sto troppo male. Prima chiudevo e basta i rapporti, oggi sono cambiato. Il passato è passato e, se ci sono le condizioni per voltare pagina, allora ben venga”. Da qualche anno Sergio Muniz è legato a Morena Firpo, istruttrice di yoga, con cui ha avuto un figlio, Yari, nato nel 2021. L’attore spagnolo è molto riservato e non ama condividere la sua vita privata sui social, su cui pubblica quasi esclusivamente foto del suo lavoro.

LEGGI ANCHE:

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA