Morena Firpo, chi è la compagna di Sergio Muniz: il primo incontro grazie allo yoga

Morena Firpo è la compagna di Sergio Muniz, attore e modello di origini spagnole ormai attivo in Italia da tantissimi anni. Una carriera ricca di successi da un lato, una vita privata riservata dall’altro: dopo essere stato sposato dal 2009 al 2017 con l’ex moglie Beatrice Bernardin, professione modella, il celebre volto delle fiction televisive è ora da diversi anni sentimentalmente legato alla nuova fidanzata, un’istruttrice di yoga conosciuta casualmente proprio durante un evento ispirato a questa disciplina.

“Ci siamo conosciuti il 21 giugno 2016. Avevo organizzato un evento per lo yoga e lo avevo invitato come ospite speciale”, aveva raccontato la Firpo in un’intervista di coppia rilasciata al fianco dell’attore nell’aprile 2023 nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. “Ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre”, aveva poi aggiunto, specificando anche come sia avvenuto il loro primo incontro: “Non c’è stato un vero e proprio primo passo, è stato tutto spontaneo”.

Sergio Muniz e Morena Firpo: nel 2021 la nascita del figlio Yari

La storia d’amore tra Sergio Muniz e Morena Firpo è sbocciata dunque in maniera estremamente casuale. Entrambi accomunati dalla passione per lo yoga, è proprio questa disciplina che li ha fatti incontrare, conoscere e infine innamorare, al punto da creare una bellissima famiglia. Nel 2021, circa 5 anni dopo il loro incontro, l’attore spagnolo e l’istruttrice di yoga sono infatti diventati genitori di Yari, il loro primo figlio in coppia.

In precedenza Muniz è stato sposato con l’ex moglie Beatrice Bernardin e ha fatto da padre a Giorgia, la figlia di lei nata da una precedente relazione, sin da quando era piccola. In un’intervista nel salotto di Verissimo, l’attore a tal proposito aveva rivelato: “Ho una figlia di quasi 15 anni e un bimbo di un anno e undici mesi. Fa un po’ paura diventare papà a una certa età. L’ho avuto a 45 anni e come papà navigo a vista”.

