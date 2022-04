Beatrice Bocci, Alessandra e Lorenzo: moglie e figli Alessandro Greco/ “Speciale…”

Alessandro Greco è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 8 aprile. Nel salotto di Serena Bortone, il conduttore si racconterà a 360 gradi soffermandosi anche sul bene più prezioso della sua vita ovvero la sua famiglia. Una famiglia che ha costruito con tanto amore insieme alla moglie Beatrice Bocci. La loro è una storia bellissima, nata tanti anni fa e che rende felici entrambi, ma anche i loro figli. Innamoratissimi, uniti e complici, Alessandro e Beatrice si sotenengono l’uno con l’altra prendendo insieme le decisioni più importanti.

Alessandro Greco, voto di castità per 3 anni con Beatrice Bocci/ “Non è stato facile”

Quando si conobbero Beatrice era reduce da un precedente matrimonio con un uomo che si chiamava esattamente come Alessandro Greco. Un’omonimia che ha trato alla coppia diversi problemi al punto da aver dovuto aspettare l’annullamento del precedete matrimonio da cui era nata una figlia, Alessandra, per poter convolare a nozze prima civilmente nel 2008 e poi con rito religioso nel 2014. “Lei veniva da un matrimonio con una persona che si chiamava proprio come me”, ha raccontato a Diva e Donna Greco in un’intervista rilasciata nel 2017.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Un amore "made in Puglia"

Beatrice Bocci, Alessandra e Lorenzo raccontano com’è il papà Alessandro Greco

Alessandro Greco è un marito e un padre innamorato della propria famiglia. Il conduttore e Beatrice Bocci hanno due figli, Alessandra che la showgirl ha avuto dal precedente matrimonio e che Alessandro Greco ha legalmente adottato e Lorenzo, nato nel 1998. Proprio Lorenzo in un’intervista rilasciata a Il giornale.it nel 2019 ha parlato del rapporto con il padre.

Cresciuto con la passione per la musica, Lorenzo fa ascoltare spesso le sue creazioni musicali a papà Alessandro. “Ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica. Sui testi sono introverso, sono testi personali e non sono propenso a spiegare le canzoni. Il fatto poi di farle ascoltare ai genitori è alquanto imbarazzante perché ti metti a nudo”,

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Accolto a braccia aperte da Al Bano

© RIPRODUZIONE RISERVATA